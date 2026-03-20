Ông Netanyahu đề xuất thay thế eo biển Hormuz bằng đường ống dầu khí xuyên Israel

Theo nhà lãnh đạo Israel, việc vận chuyển hydrocarbon (dầu khí) qua eo biển Hormuz có thể được thay thế bằng vận chuyển từ vịnh Ba Tư thông qua các đường ống dẫn dầu khí xuyên qua bán đảo Arab và Israel. Thời gian qua, việc vận chuyển dầu khí qua Hormuz trở nên khó khăn do căng thẳng leo thang trong khu vực.

Eo biển yết hầu Hormuz đang bị Iran phong tỏa. Đồ họa: AP.

Theo ông Netanyahu, thế giới cần “các tuyến đường thay thế thay vì đi qua các điểm nghẽn của eo biển Hormuz và eo biển Bab-el-Mandeb để đảm bảo dòng chảy dầu mỏ”.

Thủ tướng Israel nhấn mạnh: “Chỉ cần có các đường ống dẫn dầu, đường ống dẫn khí đốt, đi về phía tây qua bán đảo Arab, thẳng đến Israel, thẳng đến các cảng Địa Trung Hải của chúng ta và bạn sẽ loại bỏ các điểm nghẽn mãi mãi. Tôi xem đó như một sự thay đổi thực sự, sẽ diễn ra sau cuộc chiến này. Tôi cũng thấy cuộc chiến này sẽ kết thúc nhanh hơn nhiều so với mọi người nghĩ”.

Theo ông Netanyahu, sự chuyển đổi về hậu cần ở Trung Đông như vậy có thể là kết quả của chiến dịch quân sự hiện tại của Israel và Mỹ chống lại Iran.