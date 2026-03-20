Ông Netanyahu đề xuất thay thế eo biển Hormuz bằng đường ống dầu khí xuyên Israel

Thứ Sáu, 11:05, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhận định, xung đột tại eo biển Hormuz có thể thúc đẩy sự chuyển đổi hậu cần theo hướng sử dụng các đường ống dẫn dầu khí đi qua lãnh thổ Israel và bán đảo Arab.

Theo nhà lãnh đạo Israel, việc vận chuyển hydrocarbon (dầu khí) qua eo biển Hormuz có thể được thay thế bằng vận chuyển từ vịnh Ba Tư thông qua các đường ống dẫn dầu khí xuyên qua bán đảo Arab và Israel. Thời gian qua, việc vận chuyển dầu khí qua Hormuz trở nên khó khăn do căng thẳng leo thang trong khu vực.

Ong netanyahu de xuat thay the eo bien hormuz bang duong ong dau khi xuyen israel hinh anh 1
Eo biển yết hầu Hormuz đang bị Iran phong tỏa. Đồ họa: AP.

Theo ông Netanyahu, thế giới cần “các tuyến đường thay thế thay vì đi qua các điểm nghẽn của eo biển Hormuz và eo biển Bab-el-Mandeb để đảm bảo dòng chảy dầu mỏ”.

Thủ tướng Israel nhấn mạnh: “Chỉ cần có các đường ống dẫn dầu, đường ống dẫn khí đốt, đi về phía tây qua bán đảo Arab, thẳng đến Israel, thẳng đến các cảng Địa Trung Hải của chúng ta và bạn sẽ loại bỏ các điểm nghẽn mãi mãi. Tôi xem đó như một sự thay đổi thực sự, sẽ diễn ra sau cuộc chiến này. Tôi cũng thấy cuộc chiến này sẽ kết thúc nhanh hơn nhiều so với mọi người nghĩ”.

Theo ông Netanyahu, sự chuyển đổi về hậu cần ở Trung Đông như vậy có thể là kết quả của chiến dịch quân sự hiện tại của Israel và Mỹ chống lại Iran.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: Thay thế eo biển Hormuz đi xuyên lãnh thổ Israel tuyến đường thay thế giảm phụ thuộc vào Hormuz Thủ tướng Israel
Tin liên quan

Xung đột Iran: Chính quyền Mỹ bị bất ngờ, vội chuyển sang phương án B?
Xung đột Iran: Chính quyền Mỹ bị bất ngờ, vội chuyển sang phương án B?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tỏ ra chủ động, tự tin và quyết đoán trong chiến dịch tập kích Iran. Tuy nhiên, những nguồn tin nội bộ hé lộ rằng Mỹ đã có những bối rối, lúng túng và chia rẽ sâu sắc khi lún sâu hơn vào cuộc chiến này.

Xung đột Iran: Chính quyền Mỹ bị bất ngờ, vội chuyển sang phương án B?

Xung đột Iran: Chính quyền Mỹ bị bất ngờ, vội chuyển sang phương án B?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tỏ ra chủ động, tự tin và quyết đoán trong chiến dịch tập kích Iran. Tuy nhiên, những nguồn tin nội bộ hé lộ rằng Mỹ đã có những bối rối, lúng túng và chia rẽ sâu sắc khi lún sâu hơn vào cuộc chiến này.

Ý đồ của Israel và Mỹ khác nhau thế nào trong xung đột Iran?
Ý đồ của Israel và Mỹ khác nhau thế nào trong xung đột Iran?

VOV.VN - Mỹ và Israel phối hợp cùng tấn công Iran. Nhưng khi cuộc chiến kéo dài sang tuần thứ 3, hai nước bộc lộ một số khác biệt trong cách nhìn nhận về tiến trình cuộc chiến.

Ý đồ của Israel và Mỹ khác nhau thế nào trong xung đột Iran?

Ý đồ của Israel và Mỹ khác nhau thế nào trong xung đột Iran?

VOV.VN - Mỹ và Israel phối hợp cùng tấn công Iran. Nhưng khi cuộc chiến kéo dài sang tuần thứ 3, hai nước bộc lộ một số khác biệt trong cách nhìn nhận về tiến trình cuộc chiến.

Tổng thống Mỹ Trump thất vọng về thái độ các đồng minh trong vấn đề Hormuz
Tổng thống Mỹ Trump thất vọng về thái độ các đồng minh trong vấn đề Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “không hài lòng” với Anh và “rất ngạc nhiên” trước phản ứng của nước này đối với vấn đề eo biểu Hormuz và cuộc chiến tranh Iran.

Tổng thống Mỹ Trump thất vọng về thái độ các đồng minh trong vấn đề Hormuz

Tổng thống Mỹ Trump thất vọng về thái độ các đồng minh trong vấn đề Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “không hài lòng” với Anh và “rất ngạc nhiên” trước phản ứng của nước này đối với vấn đề eo biểu Hormuz và cuộc chiến tranh Iran.

