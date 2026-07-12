Iran đóng cửa eo biển Hormuz, bắn cảnh cáo vào tàu cố vượt qua đây

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo trên mạng xã hội Telegram rằng một phát súng cảnh cáo bắn vào các tàu này đã trúng và chặn được một trong số các tàu đó.

“Eo biển Hormuz bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới và cho đến khi Mỹ chấm dứt sự can thiệp vào khu vực, và không một tàu nào được phép đi qua”, tuyên bố cho biết.

Tuyên bố nói thêm rằng bất kỳ “hành động gây hấn mới nào chống lại chúng tôi sẽ bị đáp trả nghiêm khắc, và các căn cứ mới của đối phương trong khu vực sẽ bị nhắm mục tiêu”.

Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi có thông báo mới.