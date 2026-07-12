English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran đóng cửa eo biển Hormuz, bắn cảnh cáo vào tàu cố vượt qua đây

Chủ Nhật, 07:01, 12/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng sớm 12/7, Hải quân Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết vào rằng họ đã đóng cửa eo biển Hormuz sau khi một số tàu cố gắng đi qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo trên mạng xã hội Telegram rằng một phát súng cảnh cáo bắn vào các tàu này đã trúng và chặn được một trong số các tàu đó.

iran dong cua eo bien hormuz, ban canh cao vao tau co vuot qua day hinh anh 1

“Eo biển Hormuz bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới và cho đến khi Mỹ chấm dứt sự can thiệp vào khu vực, và không một tàu nào được phép đi qua”, tuyên bố cho biết.

Tuyên bố nói thêm rằng bất kỳ “hành động gây hấn mới nào chống lại chúng tôi sẽ bị đáp trả nghiêm khắc, và các căn cứ mới của đối phương trong khu vực sẽ bị nhắm mục tiêu”.

Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi có thông báo mới.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump: Mỹ đồng ý đàm phán với Iran nhưng sẽ không tiếp tục ngừng bắn
Ông Trump: Mỹ đồng ý đàm phán với Iran nhưng sẽ không tiếp tục ngừng bắn

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 10/7 tuyên bố rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ đã “kết thúc”, mặc dù các cuộc đàm phán ngoại giao sẽ tiếp tục, sau một tuần đầy biến động trong đó hai bên đã giáng những đòn mạnh. Ông Trump gợi ý Mỹ tái khởi động lệnh phong tỏa eo biển Hormuz.

Ông Trump: Mỹ đồng ý đàm phán với Iran nhưng sẽ không tiếp tục ngừng bắn

Ông Trump: Mỹ đồng ý đàm phán với Iran nhưng sẽ không tiếp tục ngừng bắn

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 10/7 tuyên bố rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ đã “kết thúc”, mặc dù các cuộc đàm phán ngoại giao sẽ tiếp tục, sau một tuần đầy biến động trong đó hai bên đã giáng những đòn mạnh. Ông Trump gợi ý Mỹ tái khởi động lệnh phong tỏa eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố mình đứng đầu danh sách ám sát của Iran
Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố mình đứng đầu danh sách ám sát của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cảnh báo rằng ông có thể bị Iran ám sát và Tehran coi ông là “mục tiêu số một” của họ. Bình luận của ông được đưa ra khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Washington và Tehran sụp đổ, với các cuộc giao tranh bùng phát trở lại xung quanh eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố mình đứng đầu danh sách ám sát của Iran

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố mình đứng đầu danh sách ám sát của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cảnh báo rằng ông có thể bị Iran ám sát và Tehran coi ông là “mục tiêu số một” của họ. Bình luận của ông được đưa ra khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Washington và Tehran sụp đổ, với các cuộc giao tranh bùng phát trở lại xung quanh eo biển Hormuz.

Cận cảnh bên trong Đại sứ quán Mỹ cũ ở thủ đô Tehran của Iran
Cận cảnh bên trong Đại sứ quán Mỹ cũ ở thủ đô Tehran của Iran

VOV.VN - Chùm ảnh do AP chụp vào tháng 6/2026 ghi lại hình ảnh bên trong nơi từng là Đại sứ quán Mỹ tại Tehran (Iran). Loạt ảnh giúp hình dung về những gì từng có trong tòa nhà này cũng như thái độ của Iran ngày nay đối với Mỹ.

Cận cảnh bên trong Đại sứ quán Mỹ cũ ở thủ đô Tehran của Iran

Cận cảnh bên trong Đại sứ quán Mỹ cũ ở thủ đô Tehran của Iran

VOV.VN - Chùm ảnh do AP chụp vào tháng 6/2026 ghi lại hình ảnh bên trong nơi từng là Đại sứ quán Mỹ tại Tehran (Iran). Loạt ảnh giúp hình dung về những gì từng có trong tòa nhà này cũng như thái độ của Iran ngày nay đối với Mỹ.

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về thực trạng nước Mỹ sau xung đột với Iran
Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về thực trạng nước Mỹ sau xung đột với Iran

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông vui mừng trước thỏa thuận sơ bộ Mỹ - Iran nhưng vẫn nhận định rằng sau 15 tuần chiến tranh với Iran, Mỹ hiện đang ở vào trạng thái “tệ hơn” so với trước khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2/2026.

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về thực trạng nước Mỹ sau xung đột với Iran

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về thực trạng nước Mỹ sau xung đột với Iran

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông vui mừng trước thỏa thuận sơ bộ Mỹ - Iran nhưng vẫn nhận định rằng sau 15 tuần chiến tranh với Iran, Mỹ hiện đang ở vào trạng thái “tệ hơn” so với trước khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2/2026.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ