English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump: Mỹ đồng ý đàm phán với Iran nhưng sẽ không tiếp tục ngừng bắn

Thứ Sáu, 22:52, 10/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 10/7 tuyên bố rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ đã “kết thúc”, mặc dù các cuộc đàm phán ngoại giao sẽ tiếp tục, sau một tuần đầy biến động trong đó hai bên đã giáng những đòn mạnh. Ông Trump gợi ý Mỹ tái khởi động lệnh phong tỏa eo biển Hormuz.

“Cộng hòa Hồi giáo Iran đã yêu cầu chúng tôi tiếp tục ‘đàm phán’. Chúng tôi đã đồng ý làm như vậy, nhưng Mỹ đã tuyên bố với họ, một cách rõ ràng, rằng Thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ong trump my dong y dam phan voi iran nhung se khong tiep tuc ngung ban hinh anh 1
Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Lực lượng Iran đã tấn công các tàu thương mại trong eo biển tuần này, dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ phía Mỹ. Sau đó, ông Trump chỉ trích giới lãnh đạo nước này tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ và nói với các phóng viên rằng ông đang cân nhắc việc chiếm đảo Kharg và bày tỏ sự hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh vĩnh viễn.

Trong khi đó, các cuộc không kích bí ẩn, không rõ thủ phạm hôm 9/7 (nhắm vào Iran sau khi Mỹ tuyên bố đã kết thúc các cuộc tấn công) đã làm dấy lên câu hỏi về việc ai khác có thể đang nhắm mục tiêu vào Iran.

Các cuộc tấn công này, diễn ra ngay khi Iran chuẩn bị chôn cất cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, đã nhắm vào các khu vực trên khắp miền nam Iran. Chính quyền Iran chưa trực tiếp quy trách nhiệm cho bất kỳ ai về những diễn biến này.

am sat Trump hut, Trump bi thuong do dan suot qua tai13-7-2024, -ap.jpg

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố mình đứng đầu danh sách ám sát của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cảnh báo rằng ông có thể bị Iran ám sát và Tehran coi ông là “mục tiêu số một” của họ. Bình luận của ông được đưa ra khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Washington và Tehran sụp đổ, với các cuộc giao tranh bùng phát trở lại xung quanh eo biển Hormuz.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Politico, AP
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cận cảnh bên trong Đại sứ quán Mỹ cũ ở thủ đô Tehran của Iran
Cận cảnh bên trong Đại sứ quán Mỹ cũ ở thủ đô Tehran của Iran

VOV.VN - Chùm ảnh do AP chụp vào tháng 6/2026 ghi lại hình ảnh bên trong nơi từng là Đại sứ quán Mỹ tại Tehran (Iran). Loạt ảnh giúp hình dung về những gì từng có trong tòa nhà này cũng như thái độ của Iran ngày nay đối với Mỹ.

Cận cảnh bên trong Đại sứ quán Mỹ cũ ở thủ đô Tehran của Iran

Cận cảnh bên trong Đại sứ quán Mỹ cũ ở thủ đô Tehran của Iran

VOV.VN - Chùm ảnh do AP chụp vào tháng 6/2026 ghi lại hình ảnh bên trong nơi từng là Đại sứ quán Mỹ tại Tehran (Iran). Loạt ảnh giúp hình dung về những gì từng có trong tòa nhà này cũng như thái độ của Iran ngày nay đối với Mỹ.

Iran coi thỏa thuận song phương là tuyên bố thất bại của Mỹ
Iran coi thỏa thuận song phương là tuyên bố thất bại của Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội - theo đường lối cứng rắn kiêm nhà đàm phán chủ chốt của Iran - ông Bagher Ghalibaf, cho biết thỏa thuận Mỹ - Iran nhằm chấm dứt chiến tranh là “tuyên bố thất bại của Mỹ”, theo một bài tin tức trên báo chí.

Iran coi thỏa thuận song phương là tuyên bố thất bại của Mỹ

Iran coi thỏa thuận song phương là tuyên bố thất bại của Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội - theo đường lối cứng rắn kiêm nhà đàm phán chủ chốt của Iran - ông Bagher Ghalibaf, cho biết thỏa thuận Mỹ - Iran nhằm chấm dứt chiến tranh là “tuyên bố thất bại của Mỹ”, theo một bài tin tức trên báo chí.

Iran ra điều kiện với Mỹ về việc thảo luận quyền tiếp cận địa điểm hạt nhân
Iran ra điều kiện với Mỹ về việc thảo luận quyền tiếp cận địa điểm hạt nhân

VOV.VN - Iran sẽ chỉ giải quyết cho Mỹ các vấn đề liên quan đến tiếp cận địa điểm hạt nhân bị tấn công và vật liệu hạt nhân của Iran trong khuôn khổ một thỏa thuận cuối cùng với Mỹ và sau các bước thực tiễn để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Gharibabadi cho biết hôm 24/6.

Iran ra điều kiện với Mỹ về việc thảo luận quyền tiếp cận địa điểm hạt nhân

Iran ra điều kiện với Mỹ về việc thảo luận quyền tiếp cận địa điểm hạt nhân

VOV.VN - Iran sẽ chỉ giải quyết cho Mỹ các vấn đề liên quan đến tiếp cận địa điểm hạt nhân bị tấn công và vật liệu hạt nhân của Iran trong khuôn khổ một thỏa thuận cuối cùng với Mỹ và sau các bước thực tiễn để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Gharibabadi cho biết hôm 24/6.

Mỹ và Iran dừng giao tranh, 5 tàu chở khí LNG vượt eo Hormuz
Mỹ và Iran dừng giao tranh, 5 tàu chở khí LNG vượt eo Hormuz

VOV.VN - Ngày 10/7, truyền thông khu vực và quốc tế cho biết các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran đang được thúc đẩy. Hai bên bước đầu chấp nhận ngừng giao tranh để tạo điều kiện cho đối thoại, trong khi hoạt động qua eo biển Hormuz dần được khôi phục.

Mỹ và Iran dừng giao tranh, 5 tàu chở khí LNG vượt eo Hormuz

Mỹ và Iran dừng giao tranh, 5 tàu chở khí LNG vượt eo Hormuz

VOV.VN - Ngày 10/7, truyền thông khu vực và quốc tế cho biết các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran đang được thúc đẩy. Hai bên bước đầu chấp nhận ngừng giao tranh để tạo điều kiện cho đối thoại, trong khi hoạt động qua eo biển Hormuz dần được khôi phục.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ