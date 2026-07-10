Ông Trump: Mỹ đồng ý đàm phán với Iran nhưng sẽ không tiếp tục ngừng bắn

“Cộng hòa Hồi giáo Iran đã yêu cầu chúng tôi tiếp tục ‘đàm phán’. Chúng tôi đã đồng ý làm như vậy, nhưng Mỹ đã tuyên bố với họ, một cách rõ ràng, rằng Thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Lực lượng Iran đã tấn công các tàu thương mại trong eo biển tuần này, dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ phía Mỹ. Sau đó, ông Trump chỉ trích giới lãnh đạo nước này tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ và nói với các phóng viên rằng ông đang cân nhắc việc chiếm đảo Kharg và bày tỏ sự hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh vĩnh viễn.

Trong khi đó, các cuộc không kích bí ẩn, không rõ thủ phạm hôm 9/7 (nhắm vào Iran sau khi Mỹ tuyên bố đã kết thúc các cuộc tấn công) đã làm dấy lên câu hỏi về việc ai khác có thể đang nhắm mục tiêu vào Iran.

Các cuộc tấn công này, diễn ra ngay khi Iran chuẩn bị chôn cất cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, đã nhắm vào các khu vực trên khắp miền nam Iran. Chính quyền Iran chưa trực tiếp quy trách nhiệm cho bất kỳ ai về những diễn biến này.