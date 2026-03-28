Iran hoài nghi các đề xuất hòa bình của Washington sau các cuộc tấn công

Theo bản ghi nội dung cuộc trao đổi do truyền thông nhà nước Iran công bố, ông Araghchi chỉ trích Mỹ đã đưa ra những “yêu cầu vô lý” và có các “hành động mâu thuẫn”, qua đó làm suy giảm niềm tin vào triển vọng đạt được một thỏa thuận.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters

Ông nhấn mạnh rằng những động thái gần đây từ phía Washington đã làm gia tăng “tâm lý bi quan” trong nội bộ Iran, dù không nêu cụ thể các hành động bị cho là gây tranh cãi.

Về phần mình, Ngoại trưởng Hakan Fidan khẳng định với ông Araghchi rằng sự hoài nghi của Tehran là “dễ hiểu”, trong bối cảnh Iran đã hai lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công và hành động quân sự ngay trong thời điểm các kênh đàm phán vẫn đang được duy trì.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Shehbaz Sharif và Tổng thống Masoud Pezeshkian ngày 28/3 đã có một cuộc điện đàm nhằm trao đổi về tình hình căng thẳng khu vực và các nỗ lực chấm dứt xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel.

Pakistan cho biết đã tiến hành nhiều kênh tiếp xúc ngoại giao với Mỹ và các nước Vùng Vịnh, trong khi phía Iran đánh giá cao vai trò trung gian này và nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng tin đối với tiến trình đàm phán. Cùng ngày, ông Pezeshkian cảnh báo Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu các mục tiêu kinh tế và hạ tầng bị tấn công, đồng thời khẳng định Tehran không chủ động tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu.