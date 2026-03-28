Tổng thống Iran cảm ơn Pakistan vì nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông

Theo tuyên bố từ văn phòng tổng thống Iran, trong cuộc điện đàm trước đó với Thủ tướng Shehbaz Sharif, ông Pezeshkian đã gửi lời tri ân sâu sắc đối với “sự ủng hộ và tinh thần đoàn kết của người dân Hồi giáo Pakistan dành cho Iran”.

Các nỗ lực đàm phán nhằm hạ nhiệt cuộc xung đột liên quan đến Mỹ – Israel vẫn đang được duy trì, với Pakistan đóng vai trò như một “kênh truyền đạt” thông điệp giữa các bên. Một nguồn tin cấp cao tại Islamabad tiết lộ với CNN rằng ông Sharif đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng một giờ với ông Pezeshkian vào sáng 28/3.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters

Không chỉ dừng lại ở đó, nhà lãnh đạo Iran còn bày tỏ sự trân trọng đối với “những nỗ lực đáng ghi nhận của các quốc gia láng giềng và các quốc gia thân thiện”, trong đó Pakistan được xem là một trong những nhân tố tích cực trong việc tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt xung đột.

Về phần mình, Thủ tướng Sharif tái khẳng định lập trường nhất quán của Pakistan trong việc lên án các hành động quân sự nhằm vào Iran, đặc biệt là những cuộc tấn công gần đây của Israel vào cơ sở hạ tầng kinh tế tại các thành phố Ahvaz và Isfahan.

Trong một bài đăng trên nền tảng X cùng ngày, ông Pezeshkian phát đi thông điệp cứng rắn, cảnh báo rằng Tehran sẽ “đáp trả mạnh mẽ” nếu các mục tiêu kinh tế và hạ tầng của nước này tiếp tục bị nhắm tới.

“Chúng tôi nhiều lần khẳng định Iran không tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu, nhưng sẽ phản ứng quyết liệt nếu lợi ích cốt lõi bị xâm phạm", ông viết.