Tổng thống Iran cảm ơn Pakistan vì nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông

Thứ Bảy, 21:09, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Masoud Pezeshkian mới đây đã bày tỏ lời cảm ơn tới Pakistan vì những nỗ lực không ngừng nhằm kiềm chế nguy cơ leo thang xung đột, trong bối cảnh Islamabad tiếp tục đóng vai trò trung gian trong các kênh đối thoại giữa Tehran và Washington.

Theo tuyên bố từ văn phòng tổng thống Iran, trong cuộc điện đàm trước đó với Thủ tướng Shehbaz Sharif, ông Pezeshkian đã gửi lời tri ân sâu sắc đối với “sự ủng hộ và tinh thần đoàn kết của người dân Hồi giáo Pakistan dành cho Iran”.

Các nỗ lực đàm phán nhằm hạ nhiệt cuộc xung đột liên quan đến Mỹ – Israel vẫn đang được duy trì, với Pakistan đóng vai trò như một “kênh truyền đạt” thông điệp giữa các bên. Một nguồn tin cấp cao tại Islamabad tiết lộ với CNN rằng ông Sharif đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng một giờ với ông Pezeshkian vào sáng 28/3.

tong thong iran cam on pakistan vi no luc ha nhiet cang thang o trung Dong hinh anh 1
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters

Không chỉ dừng lại ở đó, nhà lãnh đạo Iran còn bày tỏ sự trân trọng đối với “những nỗ lực đáng ghi nhận của các quốc gia láng giềng và các quốc gia thân thiện”, trong đó Pakistan được xem là một trong những nhân tố tích cực trong việc tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt xung đột.

Về phần mình, Thủ tướng Sharif tái khẳng định lập trường nhất quán của Pakistan trong việc lên án các hành động quân sự nhằm vào Iran, đặc biệt là những cuộc tấn công gần đây của Israel vào cơ sở hạ tầng kinh tế tại các thành phố Ahvaz và Isfahan.

Trong một bài đăng trên nền tảng X cùng ngày, ông Pezeshkian phát đi thông điệp cứng rắn, cảnh báo rằng Tehran sẽ “đáp trả mạnh mẽ” nếu các mục tiêu kinh tế và hạ tầng của nước này tiếp tục bị nhắm tới.

“Chúng tôi nhiều lần khẳng định Iran không tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu, nhưng sẽ phản ứng quyết liệt nếu lợi ích cốt lõi bị xâm phạm", ông viết.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
7 hòn đảo tạo thành "vành đai phòng thủ" của Iran ở eo biển Hormuz
VOV.VN - Những hòn đảo này được ví như “tàu sân bay không thể bị đánh chìm” và việc vô hiệu hóa các vị trí quân sự của Iran tại đây được cho là điều kiện cần nếu Mỹ muốn đảm bảo an toàn cho tàu chiến tiến sâu vào Vịnh Ba Tư, đặc biệt trong kịch bản đổ bộ vào đảo Kharg.

Toàn cảnh quốc tế trưa 28/3: Iran dội tên lửa xuống Saudi Arabia
VOV.VN - Nhiều binh sĩ Mỹ bị thương trong một cuộc tấn công của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia.

Một tháng xung đột Mỹ-Israel và Iran: Những hệ luỵ và cơ hội cho đối thoại
VOV.VN - Một tháng sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, cuộc xung đột đã chuyển từ các đòn tấn công mang tính răn đe sang vòng xoáy đối đầu nguy hiểm, với những hệ lụy kinh tế - an ninh toàn cầu ngày càng rõ nét.

