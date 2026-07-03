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Iran huy động 265.000 cảnh sát bảo vệ lễ tang Đại giáo chủ

Thứ Sáu, 17:07, 03/07/2026
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VOV.VN - Ngày 3/7, Cảnh sát quốc gia Iran thông báo sẽ triển khai 265.000 nhân viên an ninh bảo vệ lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei - chuỗi sự kiện kéo dài trong nhiều ngày tại nhiều địa điểm và có sự tham dự của hàng triệu tín đồ Hồi giáo.

 

Cảnh sát quốc gia Iran cho biết các lực lượng an ninh sẽ được triển khai để duy trì trật tự, bảo vệ các khu vực trọng yếu và điều phối những dòng người đông đúc tham gia các nghi thức trong tang lễ.

iran huy dong 265.000 canh sat bao ve le tang Dai giao chu hinh anh 1
Một sĩ quan cảnh sát Iran đứng gác tại lối vào Đại điện Imam Khomeini, nơi diễn ra lễ tang Cố Lãnh tụ tối cao, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei ngày 3/7 (Ảnh: Reuters)

Dự kiến, sẽ có hàng triệu tín đồ Hồi giáo tham gia các nghi thức và hoạt động liên quan được tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau ở Iran, từ nay đến hết ngày 9/7. Tuy nhiên, các phương án bảo vệ an ninh chi tiết không được tiết lộ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran hôm qua thông báo hơn 100 nước sẽ cử đại diện tham dự lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Chính phủ và quan chức cấp cao. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cùng đại diện cấp cao các nước Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, được cho là chắc chắn tham gia.

Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng nhiều lãnh đạo cấp cao Iran đã bị hạ sát trong đòn không kích bất ngờ của liên quân Mỹ - Israel vào Tehran hôm 28/2/2026, ngày đầu tiên xung đột bùng phát. Ngoài Iran, hoạt động tưởng nhớ Đại giáo chủ Ali Khamenei cũng được tổ chức dịp này tại một số quốc gia khu vực như Iraq, Yemen...

Bá Thi/VOV-Cairo
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