Đàm phán Mỹ, Iran được nối lại vào tuần thứ 3 của tháng 7

Theo các nguồn tin, nhà trung gian Pakistan đã tiết lộ rằng tuần thứ 3 của tháng 7 là khoảng thời gian đàm phán Mỹ - Iran được nối lại. Đây sẽ là cuộc đối thoại thứ 3 kể từ khi hai bên đạt được và ký kết thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là Bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh, hôm 17/6.

Nội dung thương thảo trong lần đối thoại sắp tới, tập trung vào vấn đề Lebanon và eo biển Hormuz, hai trong số những nội dung quan trọng được nêu trong thỏa thuận sơ bộ.

Cuộc đàm phán cấp cao giữa Iran và Mỹ tại Burgenstock, Thụy Sỹ hồi tháng 6 (Ảnh: Reuters)

Thông tin này trùng khớp với thông báo trước đó do nhà trung gian Qatar công bố, trong đó khẳng định Mỹ và Iran đã nhất trí sẽ sớm nối lại đối thoại, nhiều khả năng là sau đám tang của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei (diễn ra từ 4-9/7).

Mỹ và Iran đã tổ chức vòng đối thoại gián tiếp tại Doha (Qatar) hôm 1/7, đúng 10 ngày sau cuộc đàm phán cấp cao giữa Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Burgenstock, Thụy Sỹ. Vòng đối thoại Doha ban đầu được định vị là cuộc đàm phán kỹ thuật thứ 2, sau cuộc đàm phán kỹ thuật thứ nhất tổ chức tại Burgenstock, ngay sau đối thoại cấp cao.

Tuy nhiên, do giao tranh bùng phát trở lại giữa lực lượng Mỹ và Iran giai đoạn cuối tháng 6, các cuộc đối thoại tại Doha chỉ tập trung vào vấn đề khơi thông trở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ trừng phạt Iran, không được coi là đàm phán kỹ thuật với ý nghĩa tìm kiếm giải pháp cho thỏa thuận hòa bình chính thức theo lộ trình đàm phán 60 ngày đã được hai bên thống nhất.

Cả Mỹ và Iran đều chưa đưa ra thông báo chính thức về thời điểm nối lại đàm phán, cũng như các nội dung thảo luận cụ thể khi đàm phán được tiến hành.