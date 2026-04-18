Cơ quan Hàng không Dân dụng Iran sáng 18/4 thông báo mở lại không phận khu vực phía Đông nước này cho các chuyến bay quốc tế. Bên cạnh đó, một số sân bay cũng được mở cửa trở lại từ 7h sáng nay theo giờ địa phương. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 28/2, Iran mở lại một phần không phận cho hoạt động bay quốc tế.

Cùng ngày, Iran thông báo tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz. Thông báo được Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất của quân đội Iran đưa ra trưa 18/4, vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ duy trì phong tỏa triệt để các cảng của Iran, cho đến khi Tehran chấp nhận tiến tới thỏa thuận với Washington. Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất quân đội Iran nêu rõ: biện pháp phong tỏa với eo Hormuz sẽ được tiếp tục, nếu Mỹ không dỡ bỏ hạn chế với các cảng của Iran.

Trước đó, trong một tuyên bố sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng cảnh báo nước này sẽ tái phong tỏa eo biển Hormuz, nếu Mỹ không chấm dứt chiến dịch phong tỏa cảng biển của Iran.

Mỹ triển khai chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran hôm 13/4, hai ngày sau khi Washington và Tehran kết thúc các cuộc đàm phán trực tiếp lịch sử kéo dài hơn 20h tại Islamabad, Pakistan, mà không đi đến thỏa thuận.

Theo các nguồn chính thức, trở ngại lớn nhất khiến hai bên chưa thể “chốt” được giải pháp là bất đồng xung quanh vấn đề hạt nhân. Trong đó, Mỹ yêu cầu Iran đình chỉ hoạt động làm giàu urani trong 20 năm, đồng thời chuyển số urani đã làm giàu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ. Trong khi đó, Tehran chỉ chấp nhận đóng băng chương trình hạt nhân không quá 5 năm, đồng thời đề xuất giải pháp pha loãng số urani đã làm giàu ở cấp độ cao tại Iran dưới sự giám sát quốc tế, thay vì chuyển ra nước ngoài.