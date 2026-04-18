Iran tái áp đặt hạn chế với eo biển Hormuz

Trong tuyên bố được Đài phát thanh – truyền hình nhà nước Iran (IRIB) dẫn lại, Bộ Chỉ huy quân sự chung của IRGC cáo buộc Mỹ đã “tiếp tục các hành động cướp biển và chiếm đoạt trên biển dưới danh nghĩa phong tỏa”. Theo đó, Iran khẳng định tuyến đường thủy chiến lược này hiện đang được đặt dưới sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng vũ trang.

Một con tàu neo đậu tại Muscat, Oman, trong bối cảnh Iran tuyên bố sẽ đóng Eo biển Hormuz giữa lúc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran leo thang, ngày 9/3/2026. Ảnh: Reuters

IRGC nhấn mạnh, cho đến khi Mỹ khôi phục hoàn toàn quyền tự do hàng hải đối với các tàu thuyền đi từ Iran tới các điểm đến và quay trở lại, eo biển Hormuz sẽ vẫn duy trì trạng thái kiểm soát nghiêm ngặt như hiện nay.

Ngày 17/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo eo biển Hormuz “mở cửa hoàn toàn cho tất cả các tàu thương mại đi qua trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn” giữa Iran với Mỹ. Tuyên bố của ông Araghchi không đề cập đến các tàu quân sự.

Sau thông báo của Ngoại trưởng Araghchi, Hải quân IRGC cho biết, một cơ chế kiểm soát mới đã có hiệu lực tại tuyến hàng hải chiến lược này. Cụ thể, các tàu dân sự chỉ được phép đi qua những tuyến do Iran chỉ định; toàn bộ tàu quân sự bị cấm di chuyển qua eo biển; đồng thời, mọi hoạt động qua lại đều phải được IRGC phê duyệt và phối hợp với các cơ quan chức năng của Iran.

Quân đội Mỹ đã triển khai phong tỏa hải quân đối với toàn bộ tàu thuyền ra vào các cảng của Iran kể từ đầu tuần. Sau khi Ngoại trưởng Iran tuyên bố eo biển Hormuz “hoàn toàn mở” trong thời gian thực thi lệnh ngừng bắn (dự kiến hết hạn vào ngày 21/4), Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo tuyến đường này có thể bị đóng trở lại nếu Mỹ không dỡ bỏ phong tỏa.