Iran mở lối eo biển Hormuz cho tàu Pakistan, phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng

Theo thỏa thuận, hai tàu Pakistan sẽ đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày. “Đây là một động thái đáng hoan nghênh và mang tính xây dựng từ phía Iran. Động thái này được đánh giá cao. Đó là tín hiệu tích cực về hòa bình và sẽ giúp mang lại sự ổn định trong khu vực” - ông Dar viết.

Một tàu hải quân Pakistan hộ tống một tàu thương mại Pakistan, trong bối cảnh căng thẳng khu vực đe dọa các tuyến đường biển trọng yếu. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar đã điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi vào tối 28/3 kêu gọi “chấm dứt mọi cuộc tấn công và hành động thù địch” trong khu vực. Cuộc điện đàm diễn ra trước cuộc họp tại Islamabad của các nhà ngoại giao hàng đầu từ Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết ông Dar đã nói với ông Araghchi rằng Pakistan vẫn cam kết ủng hộ các nỗ lực nhằm khôi phục hòa bình và ổn định khu vực. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 26/3 xác nhận Pakistan đang đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.