Israel tấn công hơn 1.000 mục tiêu nhằm làm suy yếu sức mạnh quân sự Iran

Người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Effie Defrin nói rằng chiến dịch này nhằm làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Tehran.

“Chúng tôi sẽ phá hủy phần lớn khả năng quân sự của họ khiến họ cần thời gian dài để khôi phục” ông Defrin nói. Theo ông Defrin, Iran từng có ý định phóng hàng trăm tên lửa về phía Israel, song hiện đang gặp khó khăn và số lượng tên lửa được phóng đi đã giảm đáng kể.

Nhiều vụ nổ xảy ra trên khắp Iran sau các cuộc tấn công của Israel. Ảnh: AP

Ông cũng cho biết, riêng trong ngày 27/3, Israel đã tiến hành không kích hai cơ sở lớn, gồm một nhà máy uranium và một nhà máy nước nặng, được cho là nằm trong chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Iran. Phía Iran đã thừa nhận các cuộc tấn công này. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, một cuộc không kích nhằm vào nhà máy sản xuất thép tại Isfahan khiến ít nhất một người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Người phát ngôn quân đội Israel khẳng định các đòn tấn công đã gây thiệt hại đáng kể cho chương trình hạt nhân của Iran, nhưng từ chối bình luận chi tiết về lượng uranium được cho là đang được lưu trữ dưới lòng đất.

“Sẽ không còn vũ khí hạt nhân nào cho Iran nữa”, ông nhấn mạnh.

Liên quan đến lực lượng Houthi, ông Defrin cho biết Israel đang chuẩn bị cho kịch bản xung đột trên nhiều mặt trận.

“Chúng tôi sẽ bảo vệ người dân Israel. Chúng tôi hành động, không chỉ nói suông. Bất cứ lực lượng nào đe dọa dân thường Israel đều sẽ bị tấn công”, ông khẳng định.