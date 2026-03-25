Iran muốn đàm phán với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance

Theo các nguồn tin khu vực, Iran đã phát tín hiệu tới chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng nước này không muốn nối lại các cuộc đàm phán với Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống là Jared Kushner, mà ưu tiên tiếp xúc với Phó Tổng thống JD Vance.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Pool/Reuters

Thông điệp này được chuyển qua các kênh hậu trường tới phía Mỹ, cho thấy Tehran cho rằng các cuộc thảo luận có sự tham gia của ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner sẽ khó đạt hiệu quả, do thiếu lòng tin sau khi các cuộc đàm phán trước đó đổ vỡ, dẫn tới việc Israel và Mỹ tiến hành hành động quân sự.

Các nguồn tin nhận định, so với ông Witkoff, Kushner và thậm chí cả Ngoại trưởng Marco Rubio, ông Vance được nhìn nhận là có lập trường mềm mỏng hơn đối với mục tiêu chấm dứt xung đột. Phía Iran cho rằng ông Vance “sẽ hướng tới việc nhanh chóng khép lại cuộc chiến”.

Tuy nhiên, các bên trong khu vực cũng thừa nhận việc Phó Tổng thống Vance tham gia đàm phán có thể tiềm ẩn rủi ro, bởi việc đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột là không dễ dàng.

Về phía Mỹ, Đặc phái viên Witkoff hiện vẫn đóng vai trò chủ chốt trong vấn đề Trung Đông. Các nguồn tin cho rằng Iran nhiều khả năng sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm việc với bất kỳ đại diện nào do chính quyền Tổng thống Donald Trump cử tham gia đàm phán.

“Dù chính quyền Mỹ quyết định cử ai, phía Iran vẫn phải làm việc với người đó, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có sự ưu tiên”, một nguồn tin khác nhấn mạnh.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết tất cả các thành viên chủ chốt trong đội ngũ ngoại giao của ông đều đang tham gia vào tiến trình đàm phán. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định việc lựa chọn đại diện đàm phán hoàn toàn do Tổng thống quyết định.

“Tổng thống Trump là người quyết định ai sẽ đàm phán thay mặt cho Mỹ. Như ông đã nêu hôm nay, Phó Tổng thống Vance, Ngoại trưởng Rubio, Đặc phái viên Witkoff và ông Kushner đều sẽ tham gia”, bà Leavitt cho biết.

Hiện khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần này tại Islamabad (Pakistan) vẫn được để ngỏ. Tuy nhiên, ngay cả những bên ủng hộ việc tổ chức cuộc gặp cũng tỏ ra hoài nghi về khả năng cuộc gặp này thực sự diễn ra.