Iran nói chưa có kế hoạch đàm phán vòng 2 với Mỹ

Thứ Hai, 16:23, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nước này hiện chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 20/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei khẳng định: “Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo”. Quân chức này nhấn mạnh Iran không chấp nhận các “thời hạn hay tối hậu thư” trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia.

iran noi chua co ke hoach dam phan vong 2 voi my hinh anh 1
Ông Esmaeil Baqaei. Ảnh: Reuters

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel vẫn đang leo thang, đặc biệt sau vụ Mỹ bắt giữ một tàu treo cờ Iran, khiến Tehran phản ứng gay gắt. Hiện chưa rõ liệu vòng đàm phán thứ hai giữa hai bên có thể diễn ra hay không.

Dù vậy, một số đánh giá cho rằng khả năng đối thoại vẫn còn. Trao đổi với CNN, ông Rashid Al-Mohanadi, nhà nghiên cứu không thường trú tại Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu, nhận định Iran “nhiều khả năng” sẽ tham dự vòng đàm phán dự kiến tổ chức tại Pakistan trong tuần này, bất chấp tình hình bất ổn tại eo biển Hormuz.

Theo kế hoạch, các quan chức Mỹ dự kiến tham dự cuộc họp tại Pakistan, trong khi phía Iran chưa chính thức xác nhận. Một số nguồn tin cho biết Tehran có thể cử phái đoàn tới vào ngày 21/4. Ông Al-Mohanadi cho rằng các lựa chọn chiến lược của Iran hiện khá hạn chế: “Ngoài chiến đấu, họ gần như chỉ còn con đường đàm phán. Iran muốn đối thoại, nhưng theo các điều khoản mà họ vẫn chưa đạt được đồng thuận với Mỹ”.

Liên quan đến eo biển Hormuz, chuyên gia này nhận định việc dỡ bỏ phong tỏa hải quân có thể được xem là một biện pháp xây dựng lòng tin, song điều đó đã không xảy ra như kỳ vọng. “Khả năng đàm phán vẫn tương đối cao, nhưng không thể chắc chắn. Tình hình hiện rất khó lường”, ông nói.

Về góc nhìn khu vực, ông Al-Mohanadi cho biết các quốc gia vùng Vịnh đặc biệt quan ngại về cách ứng phó với Iran như một mối đe dọa quân sự, cũng như các rủi ro từ những lực lượng ủy nhiệm do Tehran hậu thuẫn. “Đây là những vấn đề cần được đưa vào bàn đàm phán”, nhà phân tích này nhấn mạnh.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Vì sao không quốc gia nào thực sự "độc lập năng lượng" khi Hormuz bị phong tỏa?
VOV.VN - Eo biển Hormuz đang bị phong tỏa, kéo theo chuỗi cung ứng dầu mỏ và khí đốt rơi vào trạng thái tắc nghẽn. Dù Mỹ và một số quốc gia sở hữu nguồn cung dồi dào, giá năng lượng vẫn leo thang. Điều này cho thấy không nền kinh tế nào có thể thực sự “độc lập năng lượng”.

Phong tỏa cảng Iran: Đòn địa chính trị hay bước dọn đường cho Hạm đội Vàng của Mỹ?
VOV.VN - Việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran sau khi vòng đàm phán đầu tiên với Tehran không đạt kết quả dường như gắn với các tính toán chính trị của Tổng thống Trump. Động thái này có thể gây sức ép lên Quốc hội Mỹ nhằm sớm thông qua ngân sách cho kế hoạch xây dựng “Hạm đội Vàng”.

Iran mong muốn "hòa bình lâu dài", khẳng định hiệu quả chiến lược bất đối xứng
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf cho biết Iran vừa theo đuổi mục tiêu “hòa bình lâu dài”, vừa khẳng định đã đẩy lùi đối phương nhờ chiến lược tấn công bất đối xứng, bất chấp sự chênh lệch lớn về nguồn lực.

