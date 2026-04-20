Iran nói chưa có kế hoạch đàm phán vòng 2 với Mỹ

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 20/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei khẳng định: “Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo”. Quân chức này nhấn mạnh Iran không chấp nhận các “thời hạn hay tối hậu thư” trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia.

Ông Esmaeil Baqaei. Ảnh: Reuters

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel vẫn đang leo thang, đặc biệt sau vụ Mỹ bắt giữ một tàu treo cờ Iran, khiến Tehran phản ứng gay gắt. Hiện chưa rõ liệu vòng đàm phán thứ hai giữa hai bên có thể diễn ra hay không.

Dù vậy, một số đánh giá cho rằng khả năng đối thoại vẫn còn. Trao đổi với CNN, ông Rashid Al-Mohanadi, nhà nghiên cứu không thường trú tại Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu, nhận định Iran “nhiều khả năng” sẽ tham dự vòng đàm phán dự kiến tổ chức tại Pakistan trong tuần này, bất chấp tình hình bất ổn tại eo biển Hormuz.

Theo kế hoạch, các quan chức Mỹ dự kiến tham dự cuộc họp tại Pakistan, trong khi phía Iran chưa chính thức xác nhận. Một số nguồn tin cho biết Tehran có thể cử phái đoàn tới vào ngày 21/4. Ông Al-Mohanadi cho rằng các lựa chọn chiến lược của Iran hiện khá hạn chế: “Ngoài chiến đấu, họ gần như chỉ còn con đường đàm phán. Iran muốn đối thoại, nhưng theo các điều khoản mà họ vẫn chưa đạt được đồng thuận với Mỹ”.

Liên quan đến eo biển Hormuz, chuyên gia này nhận định việc dỡ bỏ phong tỏa hải quân có thể được xem là một biện pháp xây dựng lòng tin, song điều đó đã không xảy ra như kỳ vọng. “Khả năng đàm phán vẫn tương đối cao, nhưng không thể chắc chắn. Tình hình hiện rất khó lường”, ông nói.

Về góc nhìn khu vực, ông Al-Mohanadi cho biết các quốc gia vùng Vịnh đặc biệt quan ngại về cách ứng phó với Iran như một mối đe dọa quân sự, cũng như các rủi ro từ những lực lượng ủy nhiệm do Tehran hậu thuẫn. “Đây là những vấn đề cần được đưa vào bàn đàm phán”, nhà phân tích này nhấn mạnh.