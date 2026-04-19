Iran mong muốn “hòa bình lâu dài”, khẳng định hiệu quả chiến lược bất đối xứng

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn truyền hình hôm 18/4, chỉ vài ngày trước khi thời hạn ngừng bắn kết thúc, ông Qalibaf nhấn mạnh Iran có thiện chí hướng tới một nền hòa bình bền vững, đồng thời thừa nhận vẫn tồn tại sự thiếu tin tưởng đối với Mỹ. Theo ông, mục tiêu của Tehran là một nền hòa bình có thể ngăn chặn nguy cơ tái diễn xung đột.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf. Ảnh: AP

Về khía cạnh quân sự, ông Qalibaf cho rằng Iran đã thành công trong việc đẩy lùi đối phương bằng cách triển khai chiến lược bất đối xứng. “Chúng ta đã tiến hành chiến dịch bất đối xứng theo cách có thể đẩy lùi đối phương”, ông nói.

Theo đánh giá của ông, điểm yếu của đối phương không nằm ở nguồn lực mà ở chiến lược. “Họ có tài chính và trang thiết bị, nhưng mắc sai lầm trong thiết kế chiến lược, đánh giá sai về người dân Iran cũng như tính toán quân sự của chính mình”, ông nhận định.

Chủ tịch Quốc hội Iran thừa nhận Mỹ có ưu thế vượt trội về sức mạnh quân sự, kinh nghiệm và nguồn lực, song cho rằng điều đó không đảm bảo chiến thắng. Ông nhấn mạnh thành công của Tehran đến từ quá trình hoạch định và chuẩn bị chiến lược kỹ lưỡng, giúp bù đắp hạn chế về vật chất.

Bên cạnh đó, ông Qalibaf cho rằng, chính quyền Tổng thống Donald Trump đặt lợi ích của Israel lên trên khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết”, chỉ trích Washington đưa ra quyết định dựa trên “thông tin sai lệch”.

Ông cũng cho biết Iran chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn sau khi phía Mỹ đồng ý với các yêu cầu của Tehran, đồng thời khẳng định nước này sẽ không nhượng bộ về mặt ngoại giao. Theo ông, khi đối phương không thể áp đặt yêu sách bằng sức mạnh quân sự hay tối hậu thư, họ đã phải tìm cách gửi thông điệp thông qua các bên trung gian.

“Hiện nay, chúng ta đang ở vị thế vững chắc hơn so với thời điểm trước khi thiết lập lệnh ngừng bắn”, ông Qalibaf khẳng định.