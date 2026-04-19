中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran mong muốn “hòa bình lâu dài”, khẳng định hiệu quả chiến lược bất đối xứng

Chủ Nhật, 19:03, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf cho biết Iran vừa theo đuổi mục tiêu “hòa bình lâu dài”, vừa khẳng định đã đẩy lùi đối phương nhờ chiến lược tấn công bất đối xứng, bất chấp sự chênh lệch lớn về nguồn lực.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn truyền hình hôm 18/4, chỉ vài ngày trước khi thời hạn ngừng bắn kết thúc, ông Qalibaf nhấn mạnh Iran có thiện chí hướng tới một nền hòa bình bền vững, đồng thời thừa nhận vẫn tồn tại sự thiếu tin tưởng đối với Mỹ. Theo ông, mục tiêu của Tehran là một nền hòa bình có thể ngăn chặn nguy cơ tái diễn xung đột.

iran mong muon hoa binh lau dai , khang dinh hieu qua chien luoc bat doi xung hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf. Ảnh: AP

Về khía cạnh quân sự, ông Qalibaf cho rằng Iran đã thành công trong việc đẩy lùi đối phương bằng cách triển khai chiến lược bất đối xứng. “Chúng ta đã tiến hành chiến dịch bất đối xứng theo cách có thể đẩy lùi đối phương”, ông nói.

Theo đánh giá của ông, điểm yếu của đối phương không nằm ở nguồn lực mà ở chiến lược. “Họ có tài chính và trang thiết bị, nhưng mắc sai lầm trong thiết kế chiến lược, đánh giá sai về người dân Iran cũng như tính toán quân sự của chính mình”, ông nhận định.

Chủ tịch Quốc hội Iran thừa nhận Mỹ có ưu thế vượt trội về sức mạnh quân sự, kinh nghiệm và nguồn lực, song cho rằng điều đó không đảm bảo chiến thắng. Ông nhấn mạnh thành công của Tehran đến từ quá trình hoạch định và chuẩn bị chiến lược kỹ lưỡng, giúp bù đắp hạn chế về vật chất.

Bên cạnh đó, ông Qalibaf cho rằng, chính quyền Tổng thống Donald Trump đặt lợi ích của Israel lên trên khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết”, chỉ trích Washington đưa ra quyết định dựa trên “thông tin sai lệch”.

Ông cũng cho biết Iran chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn sau khi phía Mỹ đồng ý với các yêu cầu của Tehran, đồng thời khẳng định nước này sẽ không nhượng bộ về mặt ngoại giao. Theo ông, khi đối phương không thể áp đặt yêu sách bằng sức mạnh quân sự hay tối hậu thư, họ đã phải tìm cách gửi thông điệp thông qua các bên trung gian.

“Hiện nay, chúng ta đang ở vị thế vững chắc hơn so với thời điểm trước khi thiết lập lệnh ngừng bắn”, ông Qalibaf khẳng định.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Iran hòa bình lâu dài chiến lược bất đối xứng Mỹ xung đột Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ - Iran có tiến triển trong đàm phán, nhưng thực địa vẫn còn nhiều căng thẳng
VOV.VN - Các quan chức hàng đầu cả của Mỹ và Iran hôm qua đều cho biết các cuộc đàm phán gần đây giữa hai bên đạt được tiến triển nhưng vẫn còn những bất đồng về vấn đề hạt nhân và eo biển Hormuz.

Toàn cảnh quốc tế sáng 19/4: Iran "thiết quân luật" Hormuz, cảnh báo đáp trả
VOV.VN - Iran công bố quy định mới siết kiểm soát hoạt động qua eo biển Hormuz, cấm tàu quân sự và yêu cầu mọi di chuyển phải được phê duyệt, đồng thời cảnh báo đáp trả nếu lợi ích bị đe dọa.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran: Tehran sẽ không giao nộp urani cho Mỹ
VOV.VN - Quan chức Iran này hôm 18/4 cho biết rằng Iran chưa sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán trực tiếp mới với các quan chức Mỹ, viện dẫn việc Washington từ chối từ bỏ các yêu cầu “tối đa” về các vấn đề then chốt.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ