Iran nói eo biển Hormuz vẫn mở cho tàu thuyền của các nước, trừ "kẻ thù"

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Trump đe dọa nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện của Iran nếu eo biển này không được "mở cửa hoàn toàn" trong vòng 48 giờ. Do chiến sự, hầu hết các tàu thuyền không thể đi qua eo biển hẹp này, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, đe dọa gây ra cú sốc năng lượng cho thế giới.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Đại diện của Iran tại Tổ chức Hàng hải Quốc tế Ali Mousavi cho biết Iran sẵn sàng hợp tác với Tổ chức Hàng hải Quốc tế để cải thiện an toàn hàng hải và bảo vệ các thủy thủ ở vùng Vịnh, đồng thời cho rằng các tàu không liên quan đến "kẻ thù của Iran" có thể đi qua eo biển nếu phối hợp các biện pháp an ninh và an toàn với Iran. Ông cũng khẳng định các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào Iran là “nguyên nhân gốc rễ của tình hình hiện tại ở eo biển Hormuz.