中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran nói eo biển Hormuz vẫn mở cho tàu thuyền của các nước, trừ "kẻ thù"

Chủ Nhật, 16:13, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại diện của Iran tại Tổ chức Hàng hải Quốc tế Ali Mousavi sáng nay (22/3) cho biết, eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho tất cả các tàu thuyền ngoại trừ các tàu có liên hệ với "kẻ thù của Iran".

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Trump đe dọa nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện của Iran nếu eo biển này không được "mở cửa hoàn toàn" trong vòng 48 giờ. Do chiến sự, hầu hết các tàu thuyền không thể đi qua eo biển hẹp này, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, đe dọa gây ra cú sốc năng lượng cho thế giới.

iran noi eo bien hormuz van mo cho tau thuyen cua cac nuoc, tru ke thu hinh anh 1
Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Đại diện của Iran tại Tổ chức Hàng hải Quốc tế Ali Mousavi cho biết Iran sẵn sàng hợp tác với Tổ chức Hàng hải Quốc tế để cải thiện an toàn hàng hải và bảo vệ các thủy thủ ở vùng Vịnh, đồng thời cho rằng các tàu không liên quan đến "kẻ thù của Iran" có thể đi qua eo biển nếu phối hợp các biện pháp an ninh và an toàn với Iran. Ông cũng khẳng định các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào Iran là “nguyên nhân gốc rễ của tình hình hiện tại ở eo biển Hormuz.

Iran phản ứng tối hậu thư của ông Trump về eo biển Hormuz

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ các cơ sở năng lượng và hạ tầng của Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiến hành tấn công vào các nhà máy điện trên lãnh thổ Iran, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
Tag: Iran Hormuz ông Trump tối hậu thư của Mỹ eo biển Hormuz
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ