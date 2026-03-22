Iran phản ứng tối hậu thư của ông Trump về eo biển Hormuz

Chủ Nhật, 09:52, 22/03/2026
VOV.VN - Lực lượng vũ trang Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ các cơ sở năng lượng và hạ tầng của Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiến hành tấn công vào các nhà máy điện trên lãnh thổ Iran, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Tuyên bố do Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran đưa ra, phát trên truyền hình nhà nước, nhấn mạnh: “Nếu đối phương tấn công hạ tầng năng lượng của Iran, chúng tôi sẽ nhắm vào toàn bộ hệ thống điện lực, thông tin liên lạc, các trung tâm công nghệ và nhà máy khử muối do Mỹ sở hữu trong khu vực”. Giới chức Iran cho biết các mục tiêu này đóng vai trò then chốt trong hoạt động quân sự và dân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: AP

Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể phá hủy một số nhà máy điện của Iran nếu Tehran không bảo đảm việc mở hoàn toàn eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải trong vòng 48 giờ. Đây là tuyến vận tải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Trong những tuần gần đây, khu vực Trung Đông liên tiếp chứng kiến các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và hạ tầng quan trọng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu khí và đẩy giá năng lượng thế giới biến động mạnh. Các chuyên gia cảnh báo, nếu xung đột tiếp tục leo thang và lan rộng, nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Iran có thể gia tăng, kéo theo những hệ lụy khó lường đối với an ninh khu vực và kinh tế toàn cầu.

Chiến sự Iran gây những cú sốc khiến thế giới chao đảo

VOV.VN - Từ việc nhà hàng đóng cửa ở Philippines, hạn chế nhiên liệu tại Sri Lanka, đến nguy cơ khủng hoảng sản xuất thực phẩm ở châu Á do thiếu phân bón, cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran đang tạo ra những cú sốc lan rộng trên toàn thế giới.

 

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Israel tuyên bố tạm dừng tấn công “huyết mạch năng lượng” của Iran

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19/3 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Israel hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở năng lượng trọng yếu của Iran và Israel sẽ tuân thủ đề nghị này.

Thủ tướng Israel: Xung đột với Iran có thể kết thúc sớm hơn dự báo

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19/3 nhận định cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran có thể kết thúc sớm hơn so với dự báo hiện nay.

Nhà trắng: Chiến dịch Epic Fury thành công vang dội, phá hơn 7.000 mục tiêu Iran

VOV.VN - Nhà Trắng hôm 19/3 cho biết, dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chiến dịch Epic Fury được giới chức Washington đánh giá đã đạt được một số kết quả đáng kể sau khoảng ba tuần triển khai.

