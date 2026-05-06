Iran nói “không vũ khí hạt nhân”, tàu sân bay Pháp tiến vào Hormuz

Truyền thông khu vực dẫn nguồn tin Pakistan cho biết, Iran tái khẳng định với nhà trung gian Pakistan rằng quốc gia Hồi giáo hoàn toàn không có tham vọng theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Thông tin được công bố trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ và Iran sắp ký bản ghi nhớ mới về chấm dứt chiến tranh và nối lại đàm phán hạt nhân. Các nguồn tin không cho biết Iran đưa ra khẳng định trên cho phía Pakistan trong bối cảnh nào. Tuy nhiên, thông tin tin này được đánh giá là đáng tin cậy, bởi từ trước đến nay Iran nhiều lần tuyên bố hoàn toàn không có ý định sở hữu hay chế tạo vũ khí hạt nhân. Chương trình phát triển hạt nhân của Tehran chỉ nhằm mục đích hòa bình và dân sự, không phục vụ mục tiêu quân sự.

Tàu sân bay Charles de Gaulle. Ảnh Reuters

Thông tin được công bố trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ và Iran chuẩn bị ký bản ghi nhớ về chấm dứt chiến tranh và triển khai đàm phán về mở lại eo biển Hormuz cũng như giải quyết vấn đề hạt nhân.

Theo nhiều nguồn tin khu vực, trong vấn đề hạt nhân, các nội dung đàm phán gồm có xử lý số urani đã làm giàu ở cấp độ cao và đóng băng chương trình làm giàu urani của Iran.

Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, Bộ Quốc phòng Pháp chiều nay cho biết tàu sân bay Charles de Gaulle của nước này đã vượt qua kênh đào Suez và đang tiến vào biển A rập.

Việc triển khai này là một phần trong các nỗ lực mà Pháp và Anh đang chuẩn bị cho sứ mệnh đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Động thái được tiến hành trong bối cảnh tàu hàng San Antonio của Pháp vừa được báo cáo đã bị tấn công tại eo Hormuz hôm 5/5 khiến một số thủy thủ bị thương. Tuy nhiên, bên thực hiện cuộc tấn công chưa được xác định.