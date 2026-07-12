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Iran, Oman và Qatar thảo luận cơ chế quản lý eo Hormuz

Chủ Nhật, 06:35, 12/07/2026
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VOV.VN - Giới chức 3 nước Iran, Oman và Qatar, được cho là đang tiến hành các cuộc thảo luận kỹ thuật liên quan việc xây dựng một cơ chế chung về quản lý eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới mà Iran tuyên bố chủ quyền.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tối qua thông báo ông và người đồng cấp Oman Badr Albusaidi, đã trao đổi quan điểm về các cơ chế thích hợp cho việc lưu thông của tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, phù hợp với điều khoản số 5 của Bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh đã ký giữa Mỹ và Iran. Thông báo được công bố trong bối cảnh ông Araghchi đang có chuyến thăm đến Muscat để thảo luận với giới chức Oman về vấn đề eo biển Hormuz.

Cùng lúc, một số nguồn tin khu vực và phương Tây khẳng định đại diện Qatar cũng tham gia các cuộc thảo luận cùng giới chức Iran và Oman. Tuy nhiên, chưa rõ Doha tham gia các cuộc đối thoại với vị thế gì, là trung gian đàm phán, hay một bên liên quan. Thông tin cũng chưa được giới chức các bên xác nhận. Trước đó, giai đoạn cuối tháng 6, Qatar đã cùng với Pakistan, làm trung gian cho các cuộc thảo luận Mỹ-Iran ở cả Thụy Sỹ và Qatar.

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Eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters)

Về sự tham gia của Mỹ, truyền thông khu vực tối qua khẳng định các cuộc trao đổi hiện nay ở Oman, không có đại diện Mỹ. Trước đó, một số nguồn tin cho biết các quan chức Mỹ gồm Phó Tổng thống JD Vance, Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, sẽ đến Muscat cuối tuần này để nối lại đối thoại Iran. 

Nỗ lực vãn hồi đàm phán Mỹ-Iran được cho là đang đối mặt thách thức nghiêm trọng, sau khi Mỹ phát động chiến dịch tập kích ồ ạt vào Iran trong 2 đêm liên tiếp 7-8/7. Đây là lần đầu tiên kể từ sau các cuộc đàm phán cấp cao Mỹ-Iran tại Thụy Sỹ hôm 21/6, lực lượng Mỹ tấn công quy mô lớn vào Iran, viện lý do Tehran tập kích tàu hàng tại eo biển Hormuz. Không chỉ có vậy, Tổng thống Donald Trump còn tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran, trong khi Bộ Tài chính Mỹ rút lại quyết định cho phép Iran xuất khẩu dầu thô, đồng thời áp đặt bổ sung lệnh trừng phạt chống quốc gia Hồi giáo.

Về phía Iran, cùng với tuyên bố không chấp nhận trở lại đàm phán với Mỹ khi bị đe dọa và gây hấn, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei hôm qua còn đăng thông điệp thề báo thù cho cái chết của cha ông – Đại giáo chủ tiền nhiệm Ali Khamenei. Ông Ali Khamenei cùng nhiều người thân và quan chức cấp cao Iran, thiệt mạng trong loạt cuộc không kích phủ đầu của liên quân Mỹ-Israel vào thủ đô Tehran hôm 28/2, ngày đầu tiên chiến tranh bùng phát.

PV/VOV-Cairo
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