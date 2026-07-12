Nóng thế giới 12/7: Mỹ - Iran bất đồng về đàm phán, ông Trump cảnh báo cứng rắn

Mỹ và Iran bất đồng về tuyên bố nối lại đàm phán sau xung đột. Tổng thống Donald Trump ngày 10/7 cho biết, Mỹ và Iran đã đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán, dù ông khẳng định thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đạt được giữa hai bên hồi tháng trước không còn hiệu lực. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Trump ngay lập tức đã bị phía Iran bác bỏ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết, Iran đã đề nghị tiếp tục đàm phán và Washington đồng ý, nhưng nhấn mạnh “thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc”. Theo ông, các cuộc trao đổi sắp tới sẽ diễn ra trong bối cảnh Mỹ không còn coi bản ghi nhớ tạm thời trước đó là còn hiệu lực.

Tuy nhiên, Iran đã nhanh chóng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định Tehran không hề đề nghị nối lại đàm phán với Mỹ. Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Baghaei cho biết nước này chỉ chấp nhận chuyến thăm của các nhà trung gian hòa giải Qatar nhằm trao đổi về tình hình khu vực và an ninh hàng hải, chứ không phải để khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp với Washington.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance phóng một tên lửa Tomahawk khi Mỹ bắt đầu chiến dịch nhằm vào Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters

Tổng thống Trump cảnh báo 'hủy diệt' Iran nếu có âm mưu ám sát ông. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/7 tuyên bố ông đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị tấn công Iran nếu chính phủ Iran thực hiện hoặc âm mưu ám sát người đứng đầu nước Mỹ.

“1.000 tên lửa đã được nạp đạn và nhắm vào Iran, và hàng nghìn tên lửa khác sẽ được phóng ngay lập tức nếu Chính phủ Iran hành động theo lời đe dọa đã được tuyên bố ở nhiều nơi trên thế giới, về việc ám sát, hoặc âm mưu ám sát, Tổng thống đương nhiệm của Mỹ, trong trường hợp này, là TÔI!”, ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social. “Các mệnh lệnh đã được đưa ra, và quân đội Mỹ đã sẵn sàng, sẵn lòng và có khả năng, trong thời hạn một năm, có thể gia hạn, để hoàn toàn tiêu diệt và phá hủy tất cả các khu vực của Iran”, Tổng thống Mỹ viết.

Iran cảnh báo đáp trả, Israel tuyên bố sẵn sàng nối lại chiến dịch quân sự. Ngày 10/7, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Mohammad Bagher Zolghadr tuyên bố Tehran sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này, đồng thời cảnh báo Israel sẽ phải chịu hậu quả nếu tiếp tục các hành động quân sự.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố nước này sẵn sàng nối lại chiến dịch quân sự chống Iran nếu cần thiết và sẽ hành động "với lực lượng còn mạnh hơn". Theo Đài phát thanh công Kan của Israel và báo New York Post, Israel cũng sẵn sàng tham gia các đợt không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran nếu được Washington đề nghị và Tổng thống Mỹ Donald Trump bật đèn xanh.

Mỹ muốn Iran cam kết chấm dứt tấn công tại eo biển Hormuz. Các quan chức cấp cao của Mỹ ngày 10/7 cho biết Washington đang yêu cầu Iran đưa ra tuyên bố công khai cam kết chấm dứt các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz, đồng thời bảo đảm tất cả các luồng di chuyển qua tuyến đường chiến lược này được mở thông suốt và không áp dụng bất kỳ khoản phí nào.

Theo các quan chức Mỹ, những cuộc trao đổi giữa Washington và Tehran trong những ngày gần đây diễn ra theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, Mỹ khẳng định Iran cần có cam kết công khai về vấn đề an ninh hàng hải. “Mỹ yêu cầu Iran ra tuyên bố công khai xác nhận tất cả các luồng qua eo biển Hormuz đều được mở và họ sẽ không tiếp tục tấn công tàu thuyền. Hoặc họ đưa ra tuyên bố đó, hoặc kết cục sẽ không có lợi cho họ”, một quan chức Mỹ nói trong cuộc trao đổi với báo giới.

Một xuồng máy nhỏ di chuyển qua các tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi thành phố Bandar Abbas, Iran, ngày 17/6/2026. Ảnh: ISNA/AP.

Ukraine thành lập Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa ký sắc lệnh thành lập Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine nhằm tăng cường năng lực tiến hành các cuộc tấn công tầm xa và làm suy giảm tiềm lực quân sự của Nga.

Theo sắc lệnh được đăng tải trên trang web của Văn phòng Tổng thống Ukraine, Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa được thành lập nhằm “nâng cao hiệu quả các cuộc tấn công tầm xa, làm suy giảm năng lực tác chiến và tiềm lực quân sự của đối phương”. Sắc lệnh cũng giao Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine đề xuất nhân sự để Tổng thống bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa.

Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên.

Ukraine sắp thử tên lửa đạn đạo FP-9, tầm bắn tới 855 km. Tên lửa đạn đạo FP-9 chỉ còn một bước thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn trước khi bước vào giai đoạn bay thử. Nếu quá trình này thành công, doanh nghiệp kỳ vọng loại tên lửa mới sẽ sớm được đưa vào thử nghiệm trong thực chiến. Thông tin trên được ông Denys Shtilerman, đồng sở hữu kiêm trưởng nhóm thiết kế của Fire Point, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với trang tin LIGA.net, công bố ngày 8/7.

Khi được hỏi thời điểm công ty có thể bàn giao tên lửa đạn đạo cho quân đội Ukraine để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Nga, ông Shtilerman cho biết bước quan trọng cuối cùng còn lại là thử nghiệm động cơ. Sau khi các kỹ sư xác nhận tên lửa có thể điều khiển ổn định và vận hành đúng theo thuật toán đã lập trình, Fire Point sẽ chuyển sang giai đoạn thử nghiệm tác chiến đối với các mục tiêu tại Nga. “Ngay khi chúng tôi xác nhận tên lửa được dẫn đường chính xác và hoạt động đúng theo thiết kế, quá trình thử nghiệm nhằm vào các mục tiêu ở Nga sẽ bắt đầu”, ông Shtilerman cho biết.

Nga phóng loạt tên lửa đạn đạo vào thủ đô Kiev của Ukraine. Ít nhất 10 người đã bị thương sau khi Nga phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo vào thủ đô Kiev của Ukraine sáng sớm 11/7. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh các lực lượng Ukraine đang chờ nguồn cung cấp đạn dược phòng không mới.

Nhiều nhân chứng tại Kiev cho biết đã nghe thấy loạt tiếng nổ lớn trong thành phố vào rạng sáng 11/7 trước khi cảnh báo không kích được ban bố. Lực lượng Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 6 tên lửa đạn đạo, 6 tên lửa hành trình và 121 máy bay không người lái; đồng thời cho biết Ukraine đã bắn hạ ít nhất 2 tên lửa hành trình và 111 máy bay không người lái của đối phương.

Khói bốc lên nghi ngút tại nội đô Kiev sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga rạng sáng ngày 11/7 (Ảnh: Reuters)

Quan chức Nga: Mỹ mong muốn giải quyết xung đột tại Ukraine. Ngày 10/7, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Vesti, Trợ lý Tổng thống Nga kiêm Chủ tịch Hội đồng Hàng hải Nga Patrushev nhận định, Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền nước này thực sự mong muốn giải quyết vấn đề Ukraine thông qua đàm phán. Tuy nhiên, một số lực lượng chính trị ở châu Âu, mà phía Nga gọi là "các lực lượng theo chủ nghĩa phát xít mới ở châu Âu", không mong muốn đạt được thỏa thuận hòa bình và đang tìm mọi cách cản trở tiến trình này, kể cả trong trường hợp Ukraine đồng ý đàm phán.

Ông Patrushev cũng cho rằng, các lực lượng này đang tác động đến chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky thông qua nhiều hình thức hỗ trợ cả về tài chính, vật chất và quân sự. Trợ lý Tổng thống Nga bày tỏ mong muốn, cuộc xung đột được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình thay vì bằng biện pháp quân sự.

Động đất tại Venezuela: Số nạn nhân thiệt mạng vượt 4.000 người. Ngày 10/7, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra hôm 24/6 đã tăng lên 4.118 người, trong khi 16.740 người bị thương và hàng nghìn người khác vẫn mất tích.

Công tác khắc phục hậu quả đang đối mặt nhiều khó khăn trong bối cảnh hệ thống dịch vụ công của Venezuela suy yếu sau nhiều năm khủng hoảng kinh tế. Liên hợp quốc (LHQ) trước đó đã phát động lời kêu gọi viện trợ khẩn cấp gần 300 triệu USD để hỗ trợ hoạt động cứu trợ và tái thiết. Venezuela cũng đề nghị giải phóng các tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài, trong đó có khoảng 30 tấn vàng đang được lưu giữ tại Anh, nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả động đất.

Bão Bavi quét qua Nhật Bản, Trung Quốc nâng cấp ứng phó khẩn cấp. Sáng 11/7, bão Bavi quét qua các đảo Ishigaki và Miyakojima thuộc tỉnh Okinawa, Nhật Bản, mang theo mưa lớn và gió giật rất mạnh. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, đến khoảng 9h30 (giờ địa phương), tâm bão vẫn di chuyển qua khu vực này với sức gió có thể lên tới 60 m/giây, tương đương khoảng 216 km/giờ.

Sau khi đi qua quần đảo Sakishima của Nhật Bản, bão Bavi tiếp tục ảnh hưởng đến vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Trong khi đó, Trung Quốc đại lục đang khẩn trương chuẩn bị ứng phó khi bão Bavi được dự báo sẽ đổ bộ khu vực ven biển giữa tỉnh Chiết Giang và tỉnh Phúc Kiến vào cuối ngày 11/7 hoặc rạng sáng 12/7. Đây được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng tới khu vực trong nhiều năm gần đây. Tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, người dân khẩn trương dán băng keo lên cửa kính, chất bao cát và gia cố nhà cửa.