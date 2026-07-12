Đại giáo chủ Iran thề báo thù cho cha

Trong thông điệp trên kênh Telegram chính thức và được truyền thông nhà nước Iran trích dẫn, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei khẳng định: báo thù cho cố Đại giáo chủ Ali Khamenei, tức cha ông, là yêu cầu quốc gia và sứ mệnh phải làm. Bất kể có hay không có sự tồn tại của ông và các quan chức khác, việc báo thù này phải được tiến hành.

Tang lễ của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei. (Ảnh: Reuters)

Thông điệp mang lời thề báo thù của Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, đưa ra 2 ngày sau khi Iran hoàn tất tuần tang lễ đặc biệt với sự tham gia của hàng chục triệu tín đồ Hồi giáo ở cả Iran và Iraq, để tiễn biệt Đại giáo chủ quá cố Ali Khamenei. Ông Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao Iran, bị hạ sát trong đòn không kích của liên quân Mỹ và Israel vào thủ đô Tehran hôm 28/2, ngày đầu tiên chiến tranh bùng phát.

Trong quá trình tang lễ Đại giáo chủ Ali Khamenei, nhiều tín đồ đã hô vang các khẩu hiệu và giơ cao biểu ngữ kêu gọi báo thù cho lãnh tụ quá cố. Nhiều biểu ngữ thậm chí nêu đích danh mục tiêu cần báo thù là Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.