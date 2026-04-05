Iran phản pháo lời đe dọa của ông Trump, cảnh báo "cổng địa ngục" với Mỹ và Israel

Những phát biểu này được đưa ra sau khi ông Trump đe dọa sẽ giáng đòn đau xuống Iran nếu nước này không đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz trước thời hạn 6/4.

Thiếu tướng Ali Abdollahi Aliabadi, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya tại Tehran, cảnh báo “cổng địa ngục sẽ mở ra” đối với Mỹ và Israel nếu các cơ sở hạ tầng của Iran tiếp tục bị tấn công, theo hãng thông tấn Mehr.

Trong khi đó, người phát ngôn của bộ tư lệnh, Ebrahim Zolfaghari, nhấn mạnh: “Nếu xung đột leo thang, toàn bộ khu vực sẽ trở thành địa ngục đối với Mỹ và Israel. Ảo tưởng đánh bại Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ biến thành một vũng lầy nhấn chìm họ”.

Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya là cơ quan đầu não điều phối tác chiến của lực lượng vũ trang Iran.