中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran phản pháo lời đe dọa của ông Trump, cảnh báo "cổng địa ngục" với Mỹ và Israel

Chủ Nhật, 08:27, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các quan chức quân sự Iran cảnh báo Mỹ và Israel sẽ phải đối mặt với "hình phạt địa ngục” nếu xung đột tiếp tục leo thang, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau những tuyên bố cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi ông Trump đe dọa sẽ giáng đòn đau xuống Iran nếu nước này không đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz trước thời hạn 6/4.

iran phan phao loi de doa cua ong trump, canh bao cong dia nguc voi my va israel hinh anh 1
Hiện trường đổ nát sau một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. Ảnh: AP

Thiếu tướng Ali Abdollahi Aliabadi, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya tại Tehran, cảnh báo “cổng địa ngục sẽ mở ra” đối với Mỹ và Israel nếu các cơ sở hạ tầng của Iran tiếp tục bị tấn công, theo hãng thông tấn Mehr.

Trong khi đó, người phát ngôn của bộ tư lệnh, Ebrahim Zolfaghari, nhấn mạnh: “Nếu xung đột leo thang, toàn bộ khu vực sẽ trở thành địa ngục đối với Mỹ và Israel. Ảo tưởng đánh bại Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ biến thành một vũng lầy nhấn chìm họ”.

Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya là cơ quan đầu não điều phối tác chiến của lực lượng vũ trang Iran.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump cảnh báo sẽ nhắm vào hạ tầng trọng yếu của Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 cảnh báo rằng các đợt tấn công tiếp theo của Mỹ có thể nhằm vào hạ tầng trọng yếu của Iran.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ phủ nhận vụ sa thải bà Bondi có liên quan hồ sơ Epstein
VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche hôm 2/4 khẳng định quyết định của Tổng thống Donald Trump sa thải bà Pam Bondi không liên quan đến việc bà xử lý hồ sơ Jeffrey Epstein.

Iran “bắn ít, đánh hiểm” khiến Mỹ và Israel đối mặt thế trận khó lường
VOV.VN - Các đợt tấn công của Iran tại Trung Đông đang giảm về quy mô nhưng trở nên chọn lọc và khó lường hơn, khi Tehran chuyển sang chiến thuật “bắn ít, đánh hiểm” nhằm kéo dài xung đột và gia tăng sức ép lên Mỹ và Israel, bất chấp năng lực quân sự bị suy giảm sau các đòn không kích.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ