Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ phủ nhận vụ sa thải bà Bondi có liên quan hồ sơ Epstein

Trong một cuộc phỏng vấn, phóng viên đề cập các thông tin cho rằng ông Trump không hài lòng với bà Bondi về cách bà xử lý vụ Epstein và việc rò rỉ kế hoạch của FBI liên quan đến các hồ sơ về mối quan hệ giữa Hạ nghị sĩ Eric Swalwell (Đảng Dân chủ, bang California) với một điệp viên Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Todd Blanche khẳng định: “Các thông tin liên quan đến quyết định sa thải bà Pam Bondi là không đúng sự thật. Tôi chưa từng nghe Tổng thống Trump nói rằng có sự liên quan giữa việc sa thải Bộ trưởng Tư pháp và các hồ sơ Epstein”.

Bà Pam Bondi. Ảnh: Zuma Press

Trước đó, ông Trump từng công khai bày tỏ không hài lòng khi Bộ Tư pháp không truy tố một số nhân vật như cựu Giám đốc FBI James Comey, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James và Thượng nghị sĩ Adam Schiff (Đảng Dân chủ - California). Trong bài đăng tải trên mạng xã hội Truth Social vào tháng 9/2026, ông cho rằng những người này “có tội rõ ràng nhưng không bị xử lý”.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche xác nhận Tổng thống “thất vọng” với hiệu quả hoạt động của Bộ Tư pháp trong việc buộc các đối thủ phải chịu trách nhiệm. “Tổng thống thất vọng trước những gì đã diễn ra trong 4 năm qua, cho rằng cách xử lý của Bộ tư pháp là không thể chấp nhận được và không nên lặp lại”, ông nói.

Tuy nhiên, ông Blanche khẳng định Bộ Tư pháp vẫn đang nỗ lực làm việc hằng ngày, đồng thời từ chối bình luận về các cuộc điều tra cụ thể. Ông cũng cho biết cảm thấy “vinh dự” khi được Tổng thống Trump giao đảm nhiệm vai trò quyền Bộ trưởng Tư pháp, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của bà Bondi trong thời gian làm việc.