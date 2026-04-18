Iran phát thông điệp cứng rắn, tàu hàng qua eo biển Hormuz báo cáo bị bắn trúng

Một số tàu đã nhận được thông báo qua vô tuyến từ hải quân Iran rằng eo biển Hormuz - điểm nghẽn năng lượng quan trọng của thế giới đã bị đóng trở lại và không cho phép tàu thuyền đi qua, các nguồn tin cho biết.

Một con tàu đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Trước đó, dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy một đoàn gồm 8 tàu chở dầu đang di chuyển qua khu vực, đánh dấu hoạt động vận tải quy mô lớn đầu tiên kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran bùng phát cách đây 7 tuần. Tuy nhiên, Iran sau đó tuyên bố tái áp đặt các biện pháp kiểm soát quân sự nghiêm ngặt đối với eo biển Hormuz - vốn trước chiến sự chiếm khoảng 1/5 lượng dầu giao dịch toàn cầu, trong bối cảnh Mỹ vẫn duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

Trong thông điệp cứng rắn đăng trên kênh Telegram, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei khẳng định hải quân nước này sẵn sàng giáng những “thất bại cay đắng mới” lên các đối thủ.

Lập trường cứng rắn mới của Iran đã làm gia tăng sự bất định trong cuộc xung đột hiện nay, làm dấy lên lo ngại rằng các chuyến vận chuyển dầu và khí đốt qua eo biển Hormuz có thể tiếp tục bị gián đoạn, trong lúc Washington đang cân nhắc khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh.

Trước đó vài giờ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố có “một số tín hiệu khá tích cực” liên quan đến Iran nhưng không cung cấp chi tiết. Ông cũng cảnh báo giao tranh có thể nối lại nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình trước thứ Tư (22/4), thời điểm lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần hết hiệu lực. Iran từng thông báo tạm thời mở lại eo biển Hormuz sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn riêng kéo dài 10 ngày do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Lebanon vào hôm 16/4. Trước đó, Israel đã tiến quân vào miền Nam Lebanon sau khi lực lượng Hezbollah tham gia xung đột từ đầu tháng 3/2025.

Tuy nhiên, ngày 18/4, Bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Iran cho biết hoạt động qua lại eo biển Hormuz đã đặt trong sự kiểm soát quân sự chặt chẽ của Tehran, đồng thời viện dẫn các hành động mà họ mô tả là vi phạm lặp lại từ phía Mỹ và “hành vi cướp biển” dưới vỏ bọc phong tỏa.

Phía Iran cho biết nước này trước đó đã thể hiện “thiện chí” cho phép số lượng hạn chế tàu chở dầu và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz theo cơ chế kiểm soát sau các cuộc đàm phán, nhưng các hành động tiếp diễn của Mỹ buộc Tehran phải siết chặt trở lại việc kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bình luận về các diễn biến trên.