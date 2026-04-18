中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran phát thông điệp cứng rắn, tàu hàng qua eo biển Hormuz báo cáo bị bắn trúng

Thứ Bảy, 21:44, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo 3 nguồn tin an ninh hàng hải và vận tải biển, ít nhất 2 tàu thương mại cho biết đã bị trúng đạn khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz ngày 18/4 trong bối cảnh Iran tuyên bố siết chặt kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này.

Một số tàu đã nhận được thông báo qua vô tuyến từ hải quân Iran rằng eo biển Hormuz - điểm nghẽn năng lượng quan trọng của thế giới đã bị đóng trở lại và không cho phép tàu thuyền đi qua, các nguồn tin cho biết.

iran phat thong diep cung ran, tau hang qua eo bien hormuz bao cao bi ban trung hinh anh 1
Một con tàu đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Trước đó, dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy một đoàn gồm 8 tàu chở dầu đang di chuyển qua khu vực, đánh dấu hoạt động vận tải quy mô lớn đầu tiên kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran bùng phát cách đây 7 tuần. Tuy nhiên, Iran sau đó tuyên bố tái áp đặt các biện pháp kiểm soát quân sự nghiêm ngặt đối với eo biển Hormuz - vốn trước chiến sự chiếm khoảng 1/5 lượng dầu giao dịch toàn cầu, trong bối cảnh Mỹ vẫn duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

Trong thông điệp cứng rắn đăng trên kênh Telegram, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei khẳng định hải quân nước này sẵn sàng giáng những “thất bại cay đắng mới” lên các đối thủ.

Lập trường cứng rắn mới của Iran đã làm gia tăng sự bất định trong cuộc xung đột hiện nay, làm dấy lên lo ngại rằng các chuyến vận chuyển dầu và khí đốt qua eo biển Hormuz có thể tiếp tục bị gián đoạn, trong lúc Washington đang cân nhắc khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh.

Trước đó vài giờ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố có “một số tín hiệu khá tích cực” liên quan đến Iran nhưng không cung cấp chi tiết. Ông cũng cảnh báo giao tranh có thể nối lại nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình trước thứ Tư (22/4), thời điểm lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần hết hiệu lực. Iran từng thông báo tạm thời mở lại eo biển Hormuz sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn riêng kéo dài 10 ngày do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Lebanon vào hôm 16/4. Trước đó, Israel đã tiến quân vào miền Nam Lebanon sau khi lực lượng Hezbollah tham gia xung đột từ đầu tháng 3/2025.

Tuy nhiên, ngày 18/4, Bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Iran cho biết hoạt động qua lại eo biển Hormuz đã đặt trong sự kiểm soát quân sự chặt chẽ của Tehran, đồng thời viện dẫn các hành động mà họ mô tả là vi phạm lặp lại từ phía Mỹ và “hành vi cướp biển” dưới vỏ bọc phong tỏa.

Phía Iran cho biết nước này trước đó đã thể hiện “thiện chí” cho phép số lượng hạn chế tàu chở dầu và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz theo cơ chế kiểm soát sau các cuộc đàm phán, nhưng các hành động tiếp diễn của Mỹ buộc Tehran phải siết chặt trở lại việc kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bình luận về các diễn biến trên.

san_bay_iran.jpg

Iran mở lại một phần không phận

VOV.VN - Cơ quan Hàng không Dân dụng Iran cho biết nước này đã mở cửa trở lại một phần không phận vào ngày 18/4 đối với các chuyến bay quốc tế băng qua khu vực phía Đông lãnh thổ.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: Reuters
Tag: cuộc chiến Iran thông điệp của Iran thông điệp cứng rắn eo biển Hormuz lệnh ngừng bắn Iran tàu bị trúng đạn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran tái áp đặt hạn chế với eo biển Hormuz
Iran tái áp đặt hạn chế với eo biển Hormuz

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết tình trạng kiểm soát tại eo biển Hormuz đã “trở lại trạng thái trước đây”, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

Iran tái áp đặt hạn chế với eo biển Hormuz

Iran tái áp đặt hạn chế với eo biển Hormuz

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết tình trạng kiểm soát tại eo biển Hormuz đã “trở lại trạng thái trước đây”, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

Toàn cảnh quốc tế trưa 18/4: Ông Trump muốn lấy urani của Iran đưa về Mỹ
Toàn cảnh quốc tế trưa 18/4: Ông Trump muốn lấy urani của Iran đưa về Mỹ

VOV.VN - Mỹ và Iran liên tục đưa ra những tuyên bố trái chiều về việc xử lý kho urani làm giàu và eo biển Hormuz, trong bối cảnh đàm phán đang được thúc đẩy với kỳ vọng diễn ra vào cuối tuần này.

Toàn cảnh quốc tế trưa 18/4: Ông Trump muốn lấy urani của Iran đưa về Mỹ

Toàn cảnh quốc tế trưa 18/4: Ông Trump muốn lấy urani của Iran đưa về Mỹ

VOV.VN - Mỹ và Iran liên tục đưa ra những tuyên bố trái chiều về việc xử lý kho urani làm giàu và eo biển Hormuz, trong bối cảnh đàm phán đang được thúc đẩy với kỳ vọng diễn ra vào cuối tuần này.

Iran áp quy định mới tại eo biển Hormuz, cảnh báo không khoan nhượng
Iran áp quy định mới tại eo biển Hormuz, cảnh báo không khoan nhượng

VOV.VN - Iran công bố quy định mới siết kiểm soát hoạt động qua eo biển Hormuz, cấm tàu quân sự và yêu cầu mọi di chuyển phải được phê duyệt, đồng thời cảnh báo đáp trả nếu lợi ích bị đe dọa.

Iran áp quy định mới tại eo biển Hormuz, cảnh báo không khoan nhượng

Iran áp quy định mới tại eo biển Hormuz, cảnh báo không khoan nhượng

VOV.VN - Iran công bố quy định mới siết kiểm soát hoạt động qua eo biển Hormuz, cấm tàu quân sự và yêu cầu mọi di chuyển phải được phê duyệt, đồng thời cảnh báo đáp trả nếu lợi ích bị đe dọa.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ