Iran phủ nhận có kế hoạch can thiệp vào bầu cử Mỹ

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm 29/9 phủ nhận Iran sẽ can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: Tehran Times).

Tuyên bố của quan chức Iran đưa ra sau khi có thông tin tình báo Mỹ cho rằng, Iran nằm trong số các nước đang nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Theo ông Zarif, Iran không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác và cũng không có lợi ích ưu tiên nào trong cuộc bầu cử Mỹ để có thể lên kế hoạch can thiệp.



Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ông Zarif cũng cáo buộc Mỹ đang khơi mào cho một cuộc chiến tranh mạng với Iran. Theo phía Iran, virus máy tính Stuxnet do Mỹ và Israel tạo ra, là nguyên nhân khiến hàng nghìn máy li tâm của Iran ngừng hoạt động, trong nỗ lực nhằm hủy hoại chương trình hạt nhân của nước này.

Ông Zarif cho rằng, Mỹ đã bắt đầu cuộc chiến trang mạng với việc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran theo một cách nguy hiểm và không có trách nhiệm. Ngoại trưởng Iran cảnh báo, bất cứ cuộc chiến nào mà Mỹ khơi mào, cũng sẽ không thể tự mình kết thúc./.