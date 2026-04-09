中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz, yêu cầu Mỹ chấm dứt “gây hấn”

Thứ Năm, 15:58, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iran tuyên bố sẽ cho phép tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz theo các quy chuẩn và luật pháp quốc tế, với điều kiện Mỹ chấm dứt “các hành động gây hấn” tại Trung Đông và Israel ngừng tấn công Lebanon.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh ngày 9/4 cho biết Tehran đã đóng eo biển Hormuz sau khi đồng minh của Mỹ là Israel thực hiện một hành động mà ông gọi là “vi phạm nghiêm trọng và có chủ ý” đối với lệnh ngừng bắn.

Theo ông Khatibzadeh, Iran đã truyền đi thông điệp rõ ràng tới Mỹ rằng không thể vừa yêu cầu ổn định khu vực, vừa tiếp tục các hành động quân sự.

iran ra dieu kien mo lai eo bien hormuz, yeu cau my cham dut gay han hinh anh 1
Iran và Trung Quốc tận dụng eo biển Hormuz để thúc đẩy thanh toán bằng Nhân dân tệ. Ảnh minh họa: Reuters

Quan chức ngoại giao Iran khẳng định Tehran sẵn sàng đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, song điều này chỉ xảy ra khi Mỹ thực sự chấm dứt các hành động quân sự trong khu vực.

“Iran chắc chắn sẽ đảm bảo an ninh cho việc đi lại an toàn, và điều đó sẽ diễn ra sau khi Mỹ rút khỏi các hành động gây hấn”, ông nói.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc liệu Iran có kiểm soát chặt chẽ từng tàu đi qua eo biển hay không, ông Khatibzadeh cho rằng Iran đã chứng minh tầm quan trọng chiến lược của tuyến hàng hải này.

“Chúng tôi đã cho thấy an ninh năng lượng là yếu tố then chốt đối với Iran cũng như khu vực Vịnh Ba Tư. Chúng tôi sẽ tuân thủ các chuẩn mực và luật pháp quốc tế”, ông khẳng định.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington vẫn duy trì toàn bộ lực lượng quân sự quanh Iran cho đến khi đạt thỏa thuận đầy đủ, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ hành động mạnh chưa từng có nếu đàm phán thất bại.

Ông Trump cho biết thêm quân đội Mỹ sẽ tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng cao, vừa “tăng cường lực lượng” vừa “nghỉ ngơi” để chuẩn bị cho các kịch bản tiếp theo.

tehran_iran.jpg

Mỹ đạt được gì sau 5 tuần không kích Iran?

VOV.VN - Sau hơn 5 tuần giao tranh, chiến dịch không kích của Mỹ nhằm vào Iran chưa đạt được các mục tiêu cốt lõi, trong khi căng thẳng tại eo biển Hormuz và khu vực Vùng Vịnh lại gia tăng.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Iran eo biển Hormuz Mỹ Trung Đông Lebaon vận tải dầu mỏ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump cảnh báo tung đòn "mạnh chưa từng có" nếu đàm phán với Iran thất bại

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố duy trì toàn bộ lực lượng quân sự quanh Iran cho đến khi đạt thỏa thuận đầy đủ, đồng thời cảnh báo Washington sẽ hành động mạnh chưa từng có nếu đàm phán thất bại.

Mỹ cảnh báo Iran không nên để thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ vì Lebanon

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance cảnh báo Iran không nên để các hành động quân sự của Israel tại Lebanon làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn với Washington.

Iran cho rằng đàm phán với Mỹ là “phi lý” khi Israel gia tăng tấn công Lebanon

VOV.VN - Iran cho rằng việc tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm đạt thỏa thuận hòa bình lâu dài với Mỹ là “phi lý”, trong bối cảnh Israel gia tăng các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Lebanon.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ