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Iran sẵn sàng ký kết thỏa thuận an ninh với các nước vùng Vịnh

Thứ Tư, 17:35, 24/06/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 24/6 tuyên bố Tehran sẵn sàng thiết lập các “thỏa thuận an ninh” với các quốc gia Hồi giáo, đặc biệt là các nước vùng Vịnh, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị Liên minh Nghị viện các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ở Baku, Azerbaijan, ông Ghalibaf nhấn mạnh: “Iran sẵn sàng ký kết các thỏa thuận an ninh với các quốc gia Hồi giáo, đặc biệt là các nước vùng Vịnh, trên nền tảng hợp tác kinh tế bền vững”.

Theo ông Ghalibaf, cuộc xung đột gần đây giữa Iran với Mỹ và Israel “không đơn thuần là một cuộc đối đầu quân sự”, mà là “một nỗ lực có tổ chức nhằm thay đổi cán cân chiến lược trong khu vực”.

iran san sang ky ket thoa thuan an ninh voi cac nuoc vung vinh hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tại khu nghỉ dưỡng Buergenstock, (Thụy Sĩ), nơi diễn ra cuộc đàm phán với Mỹ, ngày 20/6/2026. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của ông Ghalibaf được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách thuyết phục các đồng minh vùng Vịnh ủng hộ thỏa thuận vừa đạt được với Iran. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hiện đang công du khu vực vùng Vịnh nhằm vận động sự ủng hộ của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Kuwait đối với thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Đây là 3 quốc gia được cho là hoài nghi nhất về triển vọng của thỏa thuận và cũng là những nước vùng Vịnh chịu tác động đáng kể từ các cuộc tấn công của Iran trong thời gian xảy ra xung đột.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 24/6 cho biết các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ được nối lại vào tuần tới. Bộ này khẳng định tiến trình đối thoại hiện chỉ đang “tạm gián đoạn chứ chưa bị đình chỉ”.

Bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran ký kết tuần trước nhằm chấm dứt giao tranh, mở lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và tạo điều kiện giảm bớt sức ép kinh tế đối với Iran. Đổi lại, Tehran cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, văn kiện này vẫn để ngỏ nhiều vấn đề then chốt, bao gồm tương lai chương trình hạt nhân của Iran và số lượng urani đã được làm giàu mà nước này đang sở hữu. Những nội dung trên sẽ tiếp tục được thảo luận trong 60 ngày đàm phán được đánh giá là có ý nghĩa quyết định đối với triển vọng đạt được một thỏa thuận toàn diện.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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