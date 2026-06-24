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Iran tuyên bố thay đổi học thuyết quân sự, sẵn sàng tấn công phủ đầu kẻ thù

Thứ Tư, 14:13, 24/06/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục diễn biến căng thẳng, Iran tuyên bố đã thay đổi chiến lược và học thuyết quân sự, chuyển từ vị thế phòng vệ thụ động sang chủ động tấn công phủ đầu kẻ thù.

Tuyên bố được người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quân đội Iran, Tướng Ahmad Reza Pourdastan đưa ra ngày 24/6 và được truyền thông nhà nước Iran trích dẫn. Tướng Pourdastan khẳng định dưới học thuyết quốc phòng mới, các hoạt động tác chiến phủ đầu đã được định nghĩa và sẽ được tiến hành trong trường hợp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Theo đó, Iran sẽ khiến kẻ thù khiếp sợ bằng những hoạt động tác chiến phủ đầu trên những mặt trận chưa từng được biết đến.     

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Tướng Ahmad Reza Pourdastan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quân đội Iran (Nguồn: Tehran Times)

Cảnh báo của người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đe dọa sẽ tấn công trở lại vào Iran, nếu Washington và Tehran không thể đi đến thỏa thuận.

Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ và quân đội Israel cũng tuyên bố cuộc chiến với Iran vẫn chưa kết thúc. Tel Aviv vẫn luôn trong tình trạng sẵn sàng mở lại cuộc chiến nhằm vào Tehran bất kỳ lúc nào.

Cũng liên quan vấn đề quốc phòng của Iran, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif vừa chính thức xác nhận rằng chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran chưa từng được thảo luận và không phải là một phần của thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad đạt được hồi tuần trước. Pakistan đang là nhà trung gian chủ chốt của tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran.

Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian tối qua khẳng định nước này không bao giờ đàm phán về vấn đề tên lửa đạn đạo. Ông Pezeshkian chỉ rõ Iran sẽ đối mặt với nguy cơ bị tàn phá giống như dải Gaza, nếu không còn sở hữu tên lửa.

Bá Thi/VOV-Cairo
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