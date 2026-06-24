IAEA để ngỏ khả năng trở lại thanh sát các cơ sở hạt nhân Iran

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ về kết thúc chiến tranh hồi giữa tháng này, trong đó có điều khoản quan trọng liên quan vấn đề hạt nhân, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) chính thức lên tiếng về khả năng tiến hành thanh sát cơ sở hạt nhân của Iran.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với báo giới bên lề cuộc họp tổ chức tại cơ sở hạt nhân Fukushima Daiichi, Nhật Bản trưa nay, Tổng Giám đốc IAEA, ông Rafael Mariano Grossi nhấn mạnh thỏa thuận được cả hai Tổng thống Mỹ và Iran ký kết, đã nêu rõ ràng rằng các hoạt động sẽ được tiến hành liên quan đến các cơ sở nhiên liệu hạt nhân ở Iran, sẽ đặt dưới sự giám sát của IAEA. Vì vậy, IAEA phải tiến hành thanh sát. Vấn đề chỉ là khi nào hoạt động thanh sát sẽ diễn ra.

Tuyên bố của Tổng Giám đốc IAEA đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran liên tiếp có những phát ngôn và thông điệp trái chiều về vấn đề hạt nhân, bao gồm cả chủ đề thanh sát. Trong đó, giới chức Iran khẳng định tại vòng đàm phán hồi đầu tuần với Mỹ ở Thụy Sĩ, Tehran chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào về vấn đề hạt nhân hay thanh sát. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 23/6 chỉ rõ hợp tác với IAEA vẫn tuân theo những quy định do Quốc hội và Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ban hành.

Ngày 25/6/2025, Quốc hội Iran đã thông qua luật về đình chỉ hợp tác với IAEA, cáo buộc tổ chức này mở đường cho Israel tấn công các cơ sở hạt nhân tại Iran. Bộ luật cấm tất cả thanh sát viên IAEA được vào lãnh thổ Iran, trừ khi Liên hợp quốc đưa ra được đảm bảo an ninh vững chắc cho các cơ sở hạt nhân của Tehran. Vì vậy, tuyên bố trên của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran được hiểu là nước này chưa cho phép thanh sát viên IAEA trở lại Iran để tiếp cận các cơ sở hạt nhân.