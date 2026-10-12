Iran sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Saudi Arabia và Houthi

Phát biểu họp báo hàng tuần, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định Tehran quan ngại sâu sắc về sự leo thang căng thẳng hiện nay giữa Saudi Arabia và Phong trào Hồi giáo Houthi ở Yemen. Vì vậy, Tehran sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải giữa hai bên nhằm hạ nhiệt căng thẳng, chấm dứt đối đầu quân sự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: Reuters

Trước đó, cũng trong sáng nay, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã điện đàm với Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud, tập trung thảo luận về cuộc chiến hiện nay giữa Riyadh và Houthi. Ông Abbas cảnh báo việc chỉ đề cao biện pháp quân sự mà không chú trọng giải pháp chính trị, sẽ chỉ càng khiến cho tình hình tồi tệ hơn. Dưới góc độ là quốc gia có quan hệ gần gũi với cả hai phía, Iran sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết để khởi động đối thoại và giúp hai bên đạt được giải pháp chính trị.

Kêu gọi của giới chức Iran đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi - nhóm vũ trang có quan hệ chặt chẽ với Tehran, đang đẩy mạnh chiến dịch tập kích chưa từng có vào hạ tầng dân sự và năng lượng tại Saudi Arabia. Trong đó, chỉ riêng các cuộc tấn công vào hệ thống sân bay ở Saudi Arabia trong tuần qua, đã khiến tổng cộng 20 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương. Hàng nghìn chuyến bay đến và đi từ sân bay King Khalid ở thủ đô Riyadh đã bị hủy, trong khi nhiều hãng hàng không khu vực và quốc tế, quyết định dừng bay vô thời hạn đến thủ đô của quốc gia vùng Vịnh.