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Mỹ có thể xem xét đáp trả Houthi sau vụ tấn công sân bay Riyadh

Chủ Nhật, 07:04, 11/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 cho biết Washington có thể xem xét tham gia các hành động đáp trả lực lượng Houthi, sau vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế  King Khalid tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Khi được hỏi bên ngoài Nhà Trắng liệu Mỹ có kế hoạch tham gia các cuộc tấn công của Saudi Arabia nhằm vào lực lượng Houthi hay không, ông Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ vừa nhận được thông tin về vụ tấn công mới nhất vì vậy sẽ xem xét và cóithể sẽ đưa ra hành động rất nhanh.

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Tổng thống Trump nói về kế hoạch tham gia các cuộc tấn công của Saudi Arabia nhằm vào lực lượng Houthi. Ảnh: Reuters

Trước đó, ông Trump cũng nói ông “không hài lòng” về các vụ tấn công nhằm vào sân bay Riyadh và gọi tình hình là “không tốt”. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Mỹ sẽ trực tiếp tham gia quân sự để đáp trả các cuộc tấn công.

Cơ quan hàng không dân dụng Saudi Arabia cho biết, một số người bị thương trong vụ tấn công nhằm vào sân bay King Khalid ngày 10/10, khiến hoạt động tại sân bay này phải tạm dừng. Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm, nhưng vụ việc xảy ra trong bối cảnh lực lượng Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, gia tăng các vụ phóng tên lửa nhằm vào Saudi Arabia.

Sân bay King Khalid đã bị tấn công hai lần trước đó trong tuần này, khiến 4 người thiệt mạng. Các vụ tấn công liên tiếp làm dấy lên lo ngại về khả năng phòng thủ của Saudi Arabia, nhất là khi hệ thống cảnh báo sớm không phát tín hiệu cảnh báo trước vụ việc mới nhất.

Saudi Arabia đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ và các đồng minh trong bối cảnh các sân bay, cơ sở quân sự và hạ tầng dầu mỏ của nước này liên tục bị tấn công. Một số quan chức cho biết hỗ trợ của Mỹ bao gồm chia sẻ tình báo, xác định mục tiêu và hỗ trợ lập kế hoạch cho chiến dịch mới nhất của Riyadh.

Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh cho biết đã nắm được thông tin về các vụ tấn công và khuyến cáo mạnh mẽ tất cả công dân Mỹ tránh sân bay King Khalid cũng như các khu vực xung quanh.

Quang Trung/VOV-Washington
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