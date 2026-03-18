Iran tấn công căn cứ quân sự của Australia tại UAE

Thứ Tư, 15:21, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (18/3), Iran đã tấn công một căn cứ quân sự của Australia tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Ngoài thiệt hại về vật chất thì không có thương vong nào xảy ra.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese thông báo, vào khoảng hơn 9h sáng nay, Iran đã tấn công căn cứ quân sự của nước này tại Al Minhad, cách thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) khoảng 24km.

iran tan cong can cu quan su cua australia tai uae hinh anh 1
Binh lính Australia lên máy bay tại căn cứ Al Minhad ở UAE. Ảnh: Ellinghausen.

Không có binh sĩ nào bị thương vong trong vụ tấn công này song một khu nhà và một cơ sở y tế trong căn cứ này đã bị hư hại.

Mặc dù chưa rõ vụ tấn công của Iran vào căn cứ quân sự của Australia tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất là có chủ ý hay vô tình song Thủ tướng Albanese cho biết, Iran đang tiến hành nhiều cuộc tấn công ngẫu nhiên ở khắp vùng Vịnh.

Theo truyền thông Australia, trước đó vào tháng 2/2026, căn cứ này cũng đã bị Iran tấn công bằng máy bay không người lái sau khi Mỹ và Israel triển khai thành công chiến dịch hạ sát lãnh tụ của Iran Ali Khamenei.

Vào tuần trước, theo đề nghị của UAE, Australia đã cử máy bay do thám E7A Wedge tail và chuyển tên lửa không đối không đến nước này để bảo vệ người dân Australia đang sinh sống ở đây. Trong dư luận Australia xuất hiện quan điểm cho rằng, việc cử máy bay quân sự và tên lửa đến UAE cho thấy Australia bắt đầu can dự vào cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông song Australia đã bác bỏ điều này khi cho rằng các khí tài mà họ chuyển đến UAE là để phòng thủ chứ không phải để tấn công.

Việt Nga/VOV-Australia
Tin liên quan

Cấu trúc quyền lực Iran rung chuyển sau hàng loạt tổn thất về lãnh đạo

VOV.VN - Trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, bộ máy lãnh đạo tối cao của Iran đang chứng kiến những khoảng trống quyền lực lớn. Ai là những người đã thiệt mạng và những gương mặt nào hiện đang tiếp tục định hình chính sách đối nội, đối ngoại của Iran trong giai đoạn đầy thử thách này?

Quan chức tình báo Mỹ từ chức để phản đối cuộc chiến tại Iran

VOV.VN - Một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm đột ngột tuyên bố từ chức vào hôm 17/3, do “lương tâm” không cho phép ủng hộ cuộc chiến của Mỹ tại Iran.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel đang tìm cách tạo đột biến chính trị ở Iran

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu hôm 17/3 tuyên bố nước ông đang tìm cách làm suy yếu chế độ Iran để tạo điều kiện cho một cuộc nổi dậy. Đây là động thái phản hồi của ông Netanyahu trước vụ ám sát Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Ali Larijani và chỉ huy lực lượng Basij của Iran đêm 16/3.

