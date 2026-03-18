Iran tấn công căn cứ quân sự của Australia tại UAE

Thủ tướng Australia Anthony Albanese thông báo, vào khoảng hơn 9h sáng nay, Iran đã tấn công căn cứ quân sự của nước này tại Al Minhad, cách thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) khoảng 24km.

Binh lính Australia lên máy bay tại căn cứ Al Minhad ở UAE. Ảnh: Ellinghausen.

Không có binh sĩ nào bị thương vong trong vụ tấn công này song một khu nhà và một cơ sở y tế trong căn cứ này đã bị hư hại.

Mặc dù chưa rõ vụ tấn công của Iran vào căn cứ quân sự của Australia tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất là có chủ ý hay vô tình song Thủ tướng Albanese cho biết, Iran đang tiến hành nhiều cuộc tấn công ngẫu nhiên ở khắp vùng Vịnh.

Theo truyền thông Australia, trước đó vào tháng 2/2026, căn cứ này cũng đã bị Iran tấn công bằng máy bay không người lái sau khi Mỹ và Israel triển khai thành công chiến dịch hạ sát lãnh tụ của Iran Ali Khamenei.

Vào tuần trước, theo đề nghị của UAE, Australia đã cử máy bay do thám E7A Wedge tail và chuyển tên lửa không đối không đến nước này để bảo vệ người dân Australia đang sinh sống ở đây. Trong dư luận Australia xuất hiện quan điểm cho rằng, việc cử máy bay quân sự và tên lửa đến UAE cho thấy Australia bắt đầu can dự vào cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông song Australia đã bác bỏ điều này khi cho rằng các khí tài mà họ chuyển đến UAE là để phòng thủ chứ không phải để tấn công.