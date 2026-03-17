Quan chức tình báo Mỹ từ chức để phản đối cuộc chiến tại Iran

Liên quan đến cuộc chiến ở Iran, quan chức Mỹ Joe Kent viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X: “Sau nhiều suy nghĩ, tôi đã quyết định từ chức Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia (Mỹ), có hiệu lực từ hôm nay”.

Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia (Mỹ). Ảnh: Reuters.

“Lương tâm tôi không cho phép tôi ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra ở Iran. Iran không gây ra mối đe dọa cận kề nào đối với quốc gia chúng ta, và rõ ràng là chúng ta đã bắt đầu cuộc chiến này do áp lực từ Israel và nhóm vận động hành lang mạnh mẽ của họ ở Mỹ”, ông Kent nói thêm trong thư từ chức đính kèm bài đăng.

Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Sau đợt tấn công đầu tiên nhằm vào Iran, Tổng thống Trump viện dẫn “mối đe dọa cận kề” đối với Mỹ và các quan chức chính quyền cho biết Mỹ đã hành động để đáp trả các cuộc tấn công phủ đầu tiềm tàng của Iran nhằm vào các lực lượng trong khu vực - những tuyên bố này đã bị bác bỏ trong các cuộc họp báo của Lầu Năm Góc với Quốc hội, nơi các quan chức quốc phòng cho biết Iran không có kế hoạch tấn công trừ khi bị tấn công trước.

Lý lẽ mà ông Trump đưa ra để tấn công chế độ Iran đã thay đổi liên tục, từ việc bảo vệ những người biểu tình trên đường phố Iran hồi tháng 1 đến việc bảo vệ Mỹ trước nguy cơ Iran chế tạo vũ khí hạt nhân và vũ khí tầm xa, cũng như loại bỏ chế độ mà Washington cho là đã hậu thuẫn các nhóm khủng bố giết hại người Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Ông Trump kêu gọi người dân Iran nắm quyền kiểm soát đất nước của họ ngay cả khi các quan chức cấp cao nói rằng cuộc chiến không phải là để thay đổi chế độ ở Tehran.