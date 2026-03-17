Quan chức tình báo Mỹ từ chức để phản đối cuộc chiến tại Iran

Thứ Ba, 22:40, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm đột ngột tuyên bố từ chức vào hôm 17/3, do “lương tâm” không cho phép ủng hộ cuộc chiến của Mỹ tại Iran.

Liên quan đến cuộc chiến ở Iran, quan chức Mỹ Joe Kent viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X: “Sau nhiều suy nghĩ, tôi đã quyết định từ chức Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia (Mỹ), có hiệu lực từ hôm nay”.

quan chuc tinh bao my tu chuc de phan doi cuoc chien tai iran hinh anh 1
Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia (Mỹ). Ảnh: Reuters.

“Lương tâm tôi không cho phép tôi ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra ở Iran. Iran không gây ra mối đe dọa cận kề nào đối với quốc gia chúng ta, và rõ ràng là chúng ta đã bắt đầu cuộc chiến này do áp lực từ Israel và nhóm vận động hành lang mạnh mẽ của họ ở Mỹ”, ông Kent nói thêm trong thư từ chức đính kèm bài đăng.

Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Sau đợt tấn công đầu tiên nhằm vào Iran, Tổng thống Trump viện dẫn “mối đe dọa cận kề” đối với Mỹ và các quan chức chính quyền cho biết Mỹ đã hành động để đáp trả các cuộc tấn công phủ đầu tiềm tàng của Iran nhằm vào các lực lượng trong khu vực - những tuyên bố này đã bị bác bỏ trong các cuộc họp báo của Lầu Năm Góc với Quốc hội, nơi các quan chức quốc phòng cho biết Iran không có kế hoạch tấn công trừ khi bị tấn công trước.

Lý lẽ mà ông Trump đưa ra để tấn công chế độ Iran đã thay đổi liên tục, từ việc bảo vệ những người biểu tình trên đường phố Iran hồi tháng 1 đến việc bảo vệ Mỹ trước nguy cơ Iran chế tạo vũ khí hạt nhân và vũ khí tầm xa, cũng như loại bỏ chế độ mà Washington cho là đã hậu thuẫn các nhóm khủng bố giết hại người Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Ông Trump kêu gọi người dân Iran nắm quyền kiểm soát đất nước của họ ngay cả khi các quan chức cấp cao nói rằng cuộc chiến không phải là để thay đổi chế độ ở Tehran.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Chân dung ông Larijani - quan chức an ninh hàng đầu Iran vừa bị Israel hạ sát
Chân dung ông Larijani - quan chức an ninh hàng đầu Iran vừa bị Israel hạ sát

VOV.VN - Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran mà Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố đã bị hạ sát vào tối 16/3, đã nổi lên như một trong những nhân vật quan trọng nhất ở Iran trong những tháng gần đây.

Chân dung ông Larijani - quan chức an ninh hàng đầu Iran vừa bị Israel hạ sát

Chân dung ông Larijani - quan chức an ninh hàng đầu Iran vừa bị Israel hạ sát

VOV.VN - Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran mà Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố đã bị hạ sát vào tối 16/3, đã nổi lên như một trong những nhân vật quan trọng nhất ở Iran trong những tháng gần đây.

Israel tuyên bố hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran
Israel tuyên bố hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz ngày 17/3 cho biết quân đội nước này đã hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani trong một cuộc không kích diễn ra đêm 16/3.

Israel tuyên bố hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran

Israel tuyên bố hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz ngày 17/3 cho biết quân đội nước này đã hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani trong một cuộc không kích diễn ra đêm 16/3.

Ông Trump cảnh báo NATO sẽ đối mặt tương lai rất tồi tệ nếu từ chối giúp Mỹ
Ông Trump cảnh báo NATO sẽ đối mặt tương lai rất tồi tệ nếu từ chối giúp Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ “sớm” công bố danh sách các quốc gia đã đồng ý giúp Mỹ mở lại eo biển Hormuz, đồng thời chỉ trích nhiều đồng minh của mình, bao gồm cả NATO và Anh, những nước cho đến nay vẫn từ chối tham gia ý tưởng này.

Ông Trump cảnh báo NATO sẽ đối mặt tương lai rất tồi tệ nếu từ chối giúp Mỹ

Ông Trump cảnh báo NATO sẽ đối mặt tương lai rất tồi tệ nếu từ chối giúp Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ “sớm” công bố danh sách các quốc gia đã đồng ý giúp Mỹ mở lại eo biển Hormuz, đồng thời chỉ trích nhiều đồng minh của mình, bao gồm cả NATO và Anh, những nước cho đến nay vẫn từ chối tham gia ý tưởng này.

