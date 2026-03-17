中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel đang tìm cách tạo đột biến chính trị ở Iran

Thứ Ba, 21:39, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu hôm 17/3 tuyên bố nước ông đang tìm cách làm suy yếu chế độ Iran để tạo điều kiện cho một cuộc nổi dậy. Đây là động thái phản hồi của ông Netanyahu trước vụ ám sát Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Ali Larijani và chỉ huy lực lượng Basij của Iran đêm 16/3.

Trong đoạn video được ghi hình trước, Thủ tướng Israel Netanyahu mô tả ông Larijani là thủ lĩnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - lực lượng mà ông Netanyahu coi là đang thực sự điều hành Iran.

thu tuong netanyahu tuyen bo israel dang tim cach tao dot bien chinh tri o iran hinh anh 1
Ông Netanyahu. Ảnh: Times of Israel.

Ông Netanyahu cho rằng chỉ huy Basij Gholamreza Soleimani (cũng vừa bị ám sát) “nằm trong số những trợ lý” của IRGC.

Thủ tướng Netanyahu cũng tiết lộ ông đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump một ngày trước đó về việc hợp tác với các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh. Ông nói: ​​“Chúng tôi đang giúp đỡ những người bạn Mỹ của chúng tôi ở vùng Vịnh…Có sự hợp tác giữa lực lượng không quân và hải quân của chúng tôi, giữa tôi, Tổng thống Trump và nhóm của ông ấy. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cả thông qua các cuộc tấn công gián tiếp - tạo áp lực rất lớn lên chế độ Iran - và thông qua các hoạt động trực tiếp”.

Nhà lãnh đạo Israel ám chỉ những hành động tiếp theo: “Còn nhiều bất ngờ phía trước. Bằng chiến lược khôn ngoan, chúng ta sẽ tiến hành chiến tranh. Chúng tôi sẽ không tiết lộ tất cả chiến lược của mình ở đây, nhưng như tôi đã nói - có rất nhiều".

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: Cuộc chiến Iran ám sát lãnh đạo Iran Thủ tướng Nentanyahu Thư ký An ninh quốc gia Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Israel tuyên bố hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran
Israel tuyên bố hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz ngày 17/3 cho biết quân đội nước này đã hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani trong một cuộc không kích diễn ra đêm 16/3.

Israel tuyên bố hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran

Israel tuyên bố hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz ngày 17/3 cho biết quân đội nước này đã hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani trong một cuộc không kích diễn ra đêm 16/3.

Ông Trump cảnh báo NATO sẽ đối mặt tương lai rất tồi tệ nếu từ chối giúp Mỹ
Ông Trump cảnh báo NATO sẽ đối mặt tương lai rất tồi tệ nếu từ chối giúp Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ “sớm” công bố danh sách các quốc gia đã đồng ý giúp Mỹ mở lại eo biển Hormuz, đồng thời chỉ trích nhiều đồng minh của mình, bao gồm cả NATO và Anh, những nước cho đến nay vẫn từ chối tham gia ý tưởng này.

Ông Trump cảnh báo NATO sẽ đối mặt tương lai rất tồi tệ nếu từ chối giúp Mỹ

Ông Trump cảnh báo NATO sẽ đối mặt tương lai rất tồi tệ nếu từ chối giúp Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ “sớm” công bố danh sách các quốc gia đã đồng ý giúp Mỹ mở lại eo biển Hormuz, đồng thời chỉ trích nhiều đồng minh của mình, bao gồm cả NATO và Anh, những nước cho đến nay vẫn từ chối tham gia ý tưởng này.

Israel tuyên bố phá hủy máy bay chuyên chở ban lãnh đạo cấp cao Iran
Israel tuyên bố phá hủy máy bay chuyên chở ban lãnh đạo cấp cao Iran

VOV.VN - Quân đội Israel hôm 16/3 cho biết họ đã phá hủy một máy bay được giới lãnh đạo cấp cao của Iran sử dụng tại sân bay Mehrabad ở Tehran. Chiếc máy bay từng chở cả Tổng thống Pezeshkian và Lãnh tụ tối cao Khamenei.

Israel tuyên bố phá hủy máy bay chuyên chở ban lãnh đạo cấp cao Iran

Israel tuyên bố phá hủy máy bay chuyên chở ban lãnh đạo cấp cao Iran

VOV.VN - Quân đội Israel hôm 16/3 cho biết họ đã phá hủy một máy bay được giới lãnh đạo cấp cao của Iran sử dụng tại sân bay Mehrabad ở Tehran. Chiếc máy bay từng chở cả Tổng thống Pezeshkian và Lãnh tụ tối cao Khamenei.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ