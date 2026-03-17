Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel đang tìm cách tạo đột biến chính trị ở Iran

Trong đoạn video được ghi hình trước, Thủ tướng Israel Netanyahu mô tả ông Larijani là thủ lĩnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - lực lượng mà ông Netanyahu coi là đang thực sự điều hành Iran.

Ông Netanyahu cho rằng chỉ huy Basij Gholamreza Soleimani (cũng vừa bị ám sát) “nằm trong số những trợ lý” của IRGC.

Thủ tướng Netanyahu cũng tiết lộ ông đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump một ngày trước đó về việc hợp tác với các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh. Ông nói: ​​“Chúng tôi đang giúp đỡ những người bạn Mỹ của chúng tôi ở vùng Vịnh…Có sự hợp tác giữa lực lượng không quân và hải quân của chúng tôi, giữa tôi, Tổng thống Trump và nhóm của ông ấy. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cả thông qua các cuộc tấn công gián tiếp - tạo áp lực rất lớn lên chế độ Iran - và thông qua các hoạt động trực tiếp”.

Nhà lãnh đạo Israel ám chỉ những hành động tiếp theo: “Còn nhiều bất ngờ phía trước. Bằng chiến lược khôn ngoan, chúng ta sẽ tiến hành chiến tranh. Chúng tôi sẽ không tiết lộ tất cả chiến lược của mình ở đây, nhưng như tôi đã nói - có rất nhiều".