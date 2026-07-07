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Iran tấn công tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz

Thứ Ba, 16:28, 07/07/2026
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VOV.VN - Truyền thông Iran trưa 7/7 xác nhận, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này đã tấn công một tàu chở khí hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz. Phương tiện bị cáo buộc không tuân thủ lộ trình di chuyển do Iran chỉ định.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết con tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz là tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Al Rekhayat của Qatar. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc tàu Al Rekhayat đã phớt lờ các cảnh báo lưu thông do Iran đưa ra, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ của lực lượng Mỹ tại khu vực. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết vũ khí sử dụng trong cuộc tấn công cũng như thiệt hại gây ra cho con tàu.

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Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, khu vực Musandam của Oman, ngày 27/4/2026. Ảnh: Stringer/Reuters

Trước đó, truyền thông khu vực xác nhận một tàu chở khí hóa lỏng bị tập kích bởi một vũ khí chưa xác định tại vị trí cách cảng Limah của Oman khoảng 13km về phía Đông. Nhiều khả năng con tàu bị tấn công khi đang di chuyển theo tuyến lưu thông do Oman chỉ định, không phải hướng lưu thông do Iran công bố.

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại vụ việc có thể châm ngòi cho một đợt bùng phát căng thẳng mới tại khu vực. Trước đó, giai đoạn cuối tháng 6, lực lượng Mỹ đã 2 lần tập kích vào Iran để đáp trả việc Iran tấn công tàu hàng tại eo Hormuz. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng lập tức đáp trả các đòn tập kích của Mỹ, bằng nhiều cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái, nhằm vào các căn cứ Mỹ đặt tại hai nước vùng Vịnh là Kuwait và Bahrain.

Bá Thi/VOV-Cairo
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