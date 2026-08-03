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Iran thông báo sắp đạt thỏa thuận với Oman về eo Hormuz

Thứ Hai, 08:55, 03/08/2026
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VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran tối 2/8 cho biết nước này và quốc gia láng giềng Oman sắp đạt được thỏa thuận về vận hành eo biển Hormuz, tuyến vận tải huyết mạch của thế giới mà Tehran tuyên bố chủ quyền.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định Tehran và Muscat đang tiến gần tới một thỏa thuận mà cả hai phía có thể chấp nhận được về vận hành eo biển Hormuz. Theo đó, hai bên đang thống nhất xây dựng một hành lang di chuyển chung qua eo Hormuz, khác biệt hoàn toàn so với 2 tuyến lưu thông mà 2 bên chỉ định.

Ông Baqaei nhấn mạnh hành lang chung sẽ tôn trọng chủ quyền và đảm bảo lợi ích quốc gia cũng như an ninh của cả hai nước. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Giới chức Oman cũng chưa xác thực nội dung này.

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Tàu thuyền ở eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Thời gian qua, Iran và Oman đã chỉ định 2 luồng lưu thông riêng của mỗi nước đi qua eo biển Hormuz. Hành lang do Iran chỉ định nằm gần bờ của nước này. Tương tự, tuyến di chuyển của Muscat cũng ở sát bờ biển Oman. Trong đó, tuyến lưu thông của Oman từng được Liên hợp quốc sử dụng trong chiến dịch đặc biệt nhằm giải cứu các tàu hàng bị mắc kẹt tại eo Hormuz giai đoạn cuối tháng 6. Tuy nhiên, nỗ lực này đã bị đình lại chỉ sau ít ngày triển khai, khi xung đột Mỹ-Iran bùng phát trở lại.

Về tình hình đàm phán Mỹ-Iran, người phát ngôn Ủy ban An ninh quốc gia thuộc Quốc hội Iran, Nghị sỹ Hassan Ghashghavi hôm 2/8 cho biết các nhà trung gian đang nỗ lực hồi sinh thỏa thuận đình chiến đạt được hồi tháng 6 giữa Washington và Tehran, còn gọi là Bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh. Ông Ghashghavi xác nhận các bên vẫn đang trao đổi thông điệp về Bản ghi nhớ, trong đó tập trung xử lý vấn đề then chốt nhất là eo biển Hormuz.

Bản ghi nhớ Islamabad được Mỹ và Iran ký ngày 17/6, gồm 14 điều khoản chính, trong đó có cam kết dừng giao tranh và mở lại eo biển Hormuz. Văn kiện được ca ngợi và tin tưởng trở thành nền tảng để hai bên xúc tiến đàm phán tiến tới thỏa thuận chính thức cuối cùng về kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, sự lỏng lẻo và mơ hồ trong các điều khoản, đã dẫn đến những sự diễn giải khác biệt, thậm chí đối nghịch nhau giữa hai bên, nhất là trong vấn đề eo biển Hormuz và liên quan mặt trận Lebanon. Hệ quả là giao tranh bùng phát trở lại và Tổng thống Donald Trump hôm 8/7 đã tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận.

Hiện tại, xung đột giữa hai bên đã tạm lắng xuống. Tuy nhiên, nguy cơ đụng độ tái phát vẫn được đánh giá ở mức cao và có thể nổ ra bất kỳ lúc nào. Căng thẳng thực địa cũng khiến lượng tàu đi eo Hormuz giảm mạnh. Một số đánh giá quốc tế cho biết lưu thông qua eo Hormuz những ngày qua gần như tê liệt với chỉ khoảng 1 đến vài tàu đi qua mỗi ngày, thấp hơn rất nhiều so với lượng tàu lưu thông lên đến 130-140 chiếc mỗi ngày ở giai đoạn trước khi chiến tranh bùng phát.

Bá Thi/VOV-Cairo
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