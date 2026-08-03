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Mỹ hủy kế hoạch tấn công Iran, mở lại cánh cửa đàm phán

Thứ Hai, 06:03, 03/08/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran sẽ được nối lại vào ngày 4/8, sau khi ông quyết định hủy bỏ một kế hoạch tấn công mà ông cho là “quy mô lớn” nhằm vào nước này.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không Lực Một ngày 3/8, ông Trump cho biết Washington và Tehran sẽ tiếp tục đối thoại trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn ở mức cao.

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Tổng thống Trump. Ảnh: AP

“Họ biết quy mô của cuộc tấn công vì đã chứng kiến quá trình chuẩn bị. Hiện chúng tôi đang trao đổi với họ thông qua các cuộc đàm phán. Việc này sẽ bắt đầu vào chiều 4/8 và chúng ta sẽ chờ xem kết quả”, ông Trump nói.

Theo Tổng thống Mỹ, một số đồng minh của Mỹ trong khu vực, bao gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar, đã đề nghị Washington hủy bỏ kế hoạch tấn công, với lý do vẫn còn cơ hội đạt được thỏa thuận ngoại giao.

Ông Trump cho biết các bên đang hướng tới một thỏa thuận liên quan đến eo biển Hormuz, sau đó là một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran.

“Đã có một thỏa thuận về eo biển Hormuz, và sau đó sẽ là một thỏa thuận hạt nhân, hay có thể gọi là phi hạt nhân hóa Iran,” ông nói.

Trước đó, truyền thông nhà nước Saudi Arabia đưa tin Thái tử Mohammed bin Salman đã điện đàm với Tổng thống Trump và kêu gọi các bên giảm leo thang căng thẳng. Một số nguồn tin cho biết nhà lãnh đạo Saudi Arabia cũng bày tỏ lo ngại về khả năng Mỹ tiến hành tấn công Iran.

Khi được hỏi liệu kế hoạch tấn công có nhắm vào các mục tiêu năng lượng của Iran hay không, ông Trump từ chối bình luận. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 2/8, ông vẫn khẳng định Mỹ “sẵn sàng chiến đấu” nếu cần thiết.

Về phía Tehran, truyền thông nhà nước Iran bác bỏ thông tin cho rằng nước này đã thuyết phục Tổng thống Trump dừng các cuộc tấn công. Hãng thông tấn bán chính thức Fars ngày 3/8 đăng tải bài viết phủ nhận tuyên bố của ông Trump và chỉ trích nhà lãnh đạo Mỹ.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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