Iran dọa đánh các mỏ dầu vùng Vịnh nếu Mỹ mở cuộc tấn công mới

Theo Reuters, Tehran cho biết phản ứng của họ sẽ không chỉ nhắm vào lợi ích của Mỹ mà còn có thể nhằm vào các quốc gia tham gia hoặc ủng hộ các chiến dịch quân sự chống Iran.

Hình ảnh cố lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei trên đường phố Iran. Ảnh: Reuters

Trong các cuộc điện đàm với quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi khẳng định bất kỳ hành động quân sự mới nào từ Mỹ, Israel hoặc các nước trong khu vực hậu thuẫn các cuộc tấn công như vậy đều sẽ vấp phải "phản ứng tương xứng".

Trong khi đó, Nournews - hãng truyền thông có liên hệ với Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - ngày 2/8 cho biết nếu cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran bị tấn công, Tehran có thể đáp trả nhằm vào các mỏ dầu tại Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cũng như các cơ sở khí đốt ở Qatar và Israel. Hãng này cảnh báo những mục tiêu trên có thể trở thành mục tiêu của các đòn tấn công trả đũa.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington vẫn sẵn sàng tiến hành các biện pháp quân sự mới đối với Iran nếu cần thiết.

Trước đó, ông Trump từng nhận định việc giá dầu tăng là cái giá có thể chấp nhận được để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo Reuters, căng thẳng leo thang giữa các bên đang làm gia tăng lo ngại đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Các mối đe dọa quân sự và nguy cơ xung đột lan rộng có thể ảnh hưởng đến các tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược, trong đó có eo biển Hormuz - tuyến hàng hải trung chuyển một phần đáng kể nguồn cung dầu mỏ thế giới.