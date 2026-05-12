Iran triển khai tàu ngầm mini ở eo biển Hormuz

Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Iran sở hữu ít nhất 16 tàu ngầm mini lớp Ghadir. Mỗi tàu có thủy thủ đoàn dưới 10 người và có thể mang theo hai ngư lôi hoặc hai tên lửa hành trình chống hạm C-704.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Quyết định triển khai các tàu ngầm mini của Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Fox News rằng ông đang cân nhắc việc khôi phục kế hoạch hộ tống các tàu ở eo biển Hormuz.

Iran hiện đã có thể kiểm soát eo biển Hormuz chủ yếu thông qua việc sử dụng tên lửa và máy bay không người lái giá rẻ. Tàu ngầm mini là phương tiện tiếp theo phục vụ cho mục đích này. Tuy nhiên, theo phân tích của các chuyên gia quân sự, thách thức khi triển khai hệ thống tàu ngầm mini là yếu tố địa lý: eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư chỉ sâu khoảng 100 mét. Điều đó khiến tàu ngầm khó ẩn nấp hơn, ngay cả khi đứng yên vì hệ thống sonar chủ động có thể phát hiện các vật thể bất thường.

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Tasnim, tàu Ghadir được thiết kế đặc biệt và đã tính đến các yếu tố địa lý cho tuyến đường thủy này.

Sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch không kích vào Iran ngày 28/2, Tehran đã đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường thủy chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới.