Iran triển khai tàu ngầm mini ở eo biển Hormuz

Thứ Ba, 14:46, 12/05/2026
VOV.VN - Theo Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, Iran tuyên bố đã triển khai các tàu ngầm nhỏ để đóng vai trò là "người bảo vệ vô hình" của eo biển Hormuz trong bối cảnh một loạt các thỏa thuận hòa bình đề xuất với Mỹ bị bác bỏ.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Iran sở hữu ít nhất 16 tàu ngầm mini lớp Ghadir. Mỗi tàu có thủy thủ đoàn dưới 10 người và có thể mang theo hai ngư lôi hoặc hai tên lửa hành trình chống hạm C-704.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Quyết định triển khai các tàu ngầm mini của Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Fox News rằng ông đang cân nhắc việc khôi phục kế hoạch hộ tống các tàu ở eo biển Hormuz. 

Iran hiện đã có thể kiểm soát eo biển Hormuz chủ yếu thông qua việc sử dụng tên lửa và máy bay không người lái giá rẻ. Tàu ngầm mini là phương tiện tiếp theo phục vụ cho mục đích này. Tuy nhiên, theo phân tích của các chuyên gia quân sự, thách thức khi triển khai hệ thống tàu ngầm mini là yếu tố địa lý: eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư chỉ sâu khoảng 100 mét. Điều đó khiến tàu ngầm khó ẩn nấp hơn, ngay cả khi đứng yên vì hệ thống sonar chủ động có thể phát hiện các vật thể bất thường. 

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Tasnim, tàu Ghadir được thiết kế đặc biệt và đã tính đến các yếu tố địa lý cho tuyến đường thủy này.

Sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch không kích vào Iran ngày 28/2, Tehran đã đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường thủy chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Mỹ Hà/VOV1 (biên dịch)
Theo: Reuters
Triển vọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sau căng thẳng Mỹ - Iran

VOV.VN - Cuộc chiến Mỹ - Iran, nổ ra ngày 28/2/2026, tác động không nhỏ lên xung đột vũ trang Nga - Ukraine, thúc đẩy hy vọng mới cho nỗ lực kết thúc cuộc xung đột lớn nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến II. Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn phân tích nguyên nhân xung đột Ukraine kéo dài và triển vọng hòa bình tại đây.

Toàn cảnh quốc tế sáng 12/5: Ông Trump mang "bài toán Iran" tới Bắc Kinh

VOV.VN - Trong chuyến thăm Trung Quốc tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận về vấn đề Iran, trí tuệ nhân tạo và vũ khí hạt nhân, đồng thời cân nhắc gia hạn thỏa thuận khoáng sản chiến lược, các quan chức Mỹ tiết lộ.

Iran cảnh báo Mỹ phải trả giá nếu kéo dài tiến trình đàm phán

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ phương án nào ngoài đề xuất 14 điểm đã gửi tới Mỹ nhằm giải quyết căng thẳng giữa hai nước, đồng thời cảnh báo mọi cách tiếp cận khác đều “chỉ dẫn tới thất bại”.

