Iran cảnh báo Mỹ phải trả giá nếu kéo dài tiến trình đàm phán

Thứ Ba, 07:33, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ phương án nào ngoài đề xuất 14 điểm đã gửi tới Mỹ nhằm giải quyết căng thẳng giữa hai nước, đồng thời cảnh báo mọi cách tiếp cận khác đều “chỉ dẫn tới thất bại”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 12/5, ông Ghalibaf nhấn mạnh Washington cần thừa nhận “các quyền chính đáng của người dân Iran” như được nêu trong đề xuất của Tehran.

“Không có lựa chọn nào khác ngoài việc công nhận quyền của người dân Iran theo nội dung đề xuất 14 điểm. Mọi cách tiếp cận khác sẽ hoàn toàn vô ích và chỉ dẫn tới thất bại”, ông viết.

iran canh bao my phai tra gia neu keo dai tien trinh dam phan hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo Quốc hội Iran cũng cảnh báo Mỹ sẽ phải trả giá nếu tiếp tục kéo dài tiến trình đàm phán.

“Càng trì hoãn, người nộp thuế Mỹ sẽ càng phải gánh thêm chi phí”, ông Ghalibaf cho biết.

Theo truyền thông Iran, hồi đầu tháng 5, Tehran đã chuyển tới Washington một đề xuất gồm 14 điểm thông qua Pakistan, được mô tả là “lộ trình” hướng tới một thỏa thuận toàn diện giữa hai bên.

Động thái này được đưa ra nhằm phản hồi sáng kiến 9 điểm mà Mỹ từng chuyển cho Iran trước đó. Hãng thông tấn Fars cho biết bản phản hồi của Tehran không bao gồm yêu cầu đình chỉ làm giàu urani trong vòng 15 năm, đồng thời không đề cập tới việc mở lại eo biển Hormuz trước khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Ông Ghalibaf khẳng định Iran đã chuẩn bị cho mọi tình huống trong bối cảnh đàm phán với Mỹ tiếp tục rơi vào bế tắc.

“Các lực lượng vũ trang của chúng tôi sẵn sàng đưa ra phản ứng đủ sức răn đe trước bất kỳ hành động gây hấn nào”, ông viết trên mạng xã hội.

Quan chức Iran cho rằng những “tính toán sai lầm” từ phía Mỹ sẽ chỉ dẫn tới các quyết định sai lầm tiếp theo.

“Cả thế giới giờ đây đều hiểu điều đó. Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi phương án. Họ sẽ phải bất ngờ”, ông nhấn mạnh.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả đề xuất mới nhất của Iran là “không thể chấp nhận được”, đồng thời cho rằng lệnh ngừng bắn hiện chỉ còn tồn tại trong tình trạng “hết sức mong manh”.

Ông Ghalibaf, người từng dẫn đầu đoàn đàm phán Iran trong các cuộc tiếp xúc với Mỹ tại Islamabad hồi tháng 4, thời gian gần đây cũng vấp phải chỉ trích từ phe cứng rắn trong nước vì bị cho là có lập trường quá mềm mỏng với Washington.

Giang Bùi/VOV.VN
Tổng thống Trump: Iran sẽ phải nhượng bộ để đạt được thỏa thuận

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 tiếp tục phát đi những tín hiệu trái chiều về cuộc đối đầu với Iran, khi vừa bác bỏ đề xuất mới nhất từ Tehran, vừa khẳng định Washington vẫn ưu tiên duy trì kênh đàm phán với chính quyền hiện tại của nước này.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 tiếp tục phát đi những tín hiệu trái chiều về cuộc đối đầu với Iran, khi vừa bác bỏ đề xuất mới nhất từ Tehran, vừa khẳng định Washington vẫn ưu tiên duy trì kênh đàm phán với chính quyền hiện tại của nước này.

Ông Trump cân nhắc rút quân khỏi Italy sau bất đồng với NATO về vấn đề Iran

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang xem xét mở rộng kế hoạch cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu, không chỉ ở Đức mà còn cả Italy trong bối cảnh xuất hiện thêm những bất đồng giữa Washington và các đồng minh NATO về vấn đề Iran.

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang xem xét mở rộng kế hoạch cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu, không chỉ ở Đức mà còn cả Italy trong bối cảnh xuất hiện thêm những bất đồng giữa Washington và các đồng minh NATO về vấn đề Iran.

Thủ tướng Netanyahu: Israel sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự của Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông muốn từng bước chấm dứt sự phụ thuộc vào hỗ trợ quân sự từ Mỹ trong khoảng 10 năm tới, trong bối cảnh Tel Aviv thúc đẩy quan hệ với các quốc gia vùng Vịnh và đối mặt với sự suy giảm ủng hộ từ dư luận Mỹ sau xung đột Gaza và căng thẳng với Iran.

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông muốn từng bước chấm dứt sự phụ thuộc vào hỗ trợ quân sự từ Mỹ trong khoảng 10 năm tới, trong bối cảnh Tel Aviv thúc đẩy quan hệ với các quốc gia vùng Vịnh và đối mặt với sự suy giảm ủng hộ từ dư luận Mỹ sau xung đột Gaza và căng thẳng với Iran.

