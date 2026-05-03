Iran tung phản hồi 14 điểm, buộc Mỹ lựa chọn ngoại giao hay đối đầu

Chủ Nhật, 09:17, 03/05/2026
VOV.VN - Hãng thông tấn Tasnim của Iran hôm 2/5 đưa tin, Tehran đã gửi bản phản hồi gồm 14 điểm đối với đề xuất từ phía Mỹ.

Theo Tasnim, đề xuất này được chuyển qua bên trung gian Pakistan, trong đó kêu gọi “chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả cuộc chiến tại Lebanon”.

Người dân Iran cầm quốc kỳ tại Tehran. Ảnh: Reuters

Nguồn tin cũng cho biết phía Mỹ đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài hai tháng, trong khi Iran cho rằng các vấn đề cần được giải quyết trong vòng 30 ngày. Tehran nhấn mạnh các cuộc đàm phán nên tập trung vào mục tiêu “chấm dứt chiến tranh”, thay vì chỉ gia hạn lệnh ngừng bắn.

Đến nay, các quan chức Iran chưa bình luận công khai về chi tiết bản phản hồi. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm xem xét kế hoạch này.

Bản phản hồi 14 điểm được đưa ra sau đề xuất 9 điểm trước đó của Mỹ, đề cập tới các nội dung như bảo đảm không xảy ra hành động quân sự, cũng như khả năng rút lực lượng Mỹ khỏi khu vực xung quanh Iran.

Ngoài ra, văn bản này còn bao gồm các yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, đồng thời kêu gọi thiết lập một “cơ chế mới” đối với Eo biển Hormuz.

Phát biểu với Đài truyền hình nhà nước IRIB, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết đề xuất của Tehran “nhằm hướng tới chấm dứt vĩnh viễn” cuộc chiến. “Giờ đây, quyền quyết định nằm trong tay Mỹ: họ sẽ lựa chọn con đường ngoại giao hay tiếp tục cách tiếp cận đối đầu”, ông nhấn mạnh.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Pakistan chạy đua cứu đàm phán Mỹ - Iran, ông Trump tuyên bố “chỉ cần điện đàm"

VOV.VN - Quyết định hủy phái đoàn tới Islamabad của Tổng thống Donald Trump đặt vòng đàm phán Mỹ - Iran vào bước ngoặt mới, khi kênh tiếp xúc trực tiếp có dấu hiệu nhường chỗ cho đối thoại từ xa. Giữa nỗ lực hòa giải của Pakistan, triển vọng phá băng quan hệ Washington - Tehran vẫn đầy ẩn số.

Cuộc đua sức bền Mỹ - Iran: Ai sẽ xuống thang trước?

VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán bế tắc và chưa có đột phá, xung đột Mỹ – Iran ngày càng mang tính “tiêu hao” hơn là đối đầu quân sự truyền thống. Câu hỏi trọng tâm lúc này không phải là ai mạnh hơn, mà là bên nào đủ sức bền để theo đuổi cuộc chơi lâu dài?

Iran đặt “quân bài mới” vào thế trận, sẵn sàng đối đầu Mỹ nếu ngừng bắn sụp đổ

VOV.VN - Iran cảnh báo rằng nước này đã chuẩn bị “những quân bài mới” để sử dụng nếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh với Mỹ sụp đổ.

