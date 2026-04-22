  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Ông Trump đặt “hạn chót” buộc Iran đưa đề xuất, gây sức ép trước giờ G

Thứ Tư, 23:18, 22/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump dự định cho Iran một khoảng thời gian giới hạn để đưa ra một đề xuất thống nhất nhằm khôi phục các cuộc đàm phán, CNN dẫn hai nguồn thạo tin cho biết. Hiện chưa rõ thông điệp này đã được chuyển tới phía Iran hay chưa.

Các nguồn tin cho biết chính quyền Mỹ không muốn kéo dài lệnh ngừng bắn vô thời hạn, đồng thời cũng không muốn để Iran tiếp tục trì hoãn tiến trình đàm phán. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump tỏ ra thận trọng với việc gia hạn lệnh ngừng bắn sau thời hạn vào hôm 22/4.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Ông Trump muốn sớm đạt được thỏa thuận và kỳ vọng sức ép từ thời hạn sẽ buộc Iran quay lại bàn đàm phán trước khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực. Tuy nhiên, các cố vấn cấp cao của Mỹ cho rằng nội bộ lãnh đạo Iran đang tồn tại bất đồng khiến nước này chưa thể thống nhất lập trường để trao quyền cho các nhà đàm phán hoàn tất thỏa thuận.

Việc Tổng thống Trump quyết định cho Tehran thêm thời gian để đưa ra “đề xuất thống nhất” phản ánh mong muốn giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao, đồng thời thể hiện sự dè dặt trong việc nối lại các biện pháp quân sự.

Trong khi đó, ông Trump tin rằng việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz sẽ tiếp tục gây sức ép lên Iran trong quá trình đàm phán. Tuy nhiên, các trợ lý cũng thừa nhận rằng nếu việc phong tỏa kéo dài, kinh tế toàn cầu sẽ chịu tác động tiêu cực lớn hơn.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Mỹ hủy chuyến đi Pakistan của ông Vance, chờ đề xuất từ Iran
Mỹ hủy chuyến đi Pakistan của ông Vance, chờ đề xuất từ Iran

VOV.VN - Một quan chức Nhà Trắng cho biết, chuyến thăm dự kiến của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tới Islamabad (Pakistan) nhằm dẫn đầu các cuộc đàm phán hòa bình với Iran đã bị hủy, trong bối cảnh triển vọng tiến trình đối thoại vẫn còn nhiều bất định.

Mỹ siết phong tỏa dầu mỏ Iran, cảnh báo kho chứa sắp chạm ngưỡng
Mỹ siết phong tỏa dầu mỏ Iran, cảnh báo kho chứa sắp chạm ngưỡng

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các kho chứa dầu trên đảo Kharg của Iran có thể sẽ đầy trong vài ngày tới, trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì phong tỏa đối với hoạt động hàng hải của nước này.

Anh, Pháp triệu tập hơn 30 quốc gia bàn kế hoạch mở lại eo biển Hormuz
Anh, Pháp triệu tập hơn 30 quốc gia bàn kế hoạch mở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Anh và Pháp sẽ triệu tập các nhà hoạch định quân sự từ hơn 30 quốc gia tại London vào ngày 22/4 nhằm thảo luận các phương án mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải đã bị gián đoạn gần 2 tháng qua.

