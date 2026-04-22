Ông Trump đặt “hạn chót” buộc Iran đưa đề xuất, gây sức ép trước giờ G

Các nguồn tin cho biết chính quyền Mỹ không muốn kéo dài lệnh ngừng bắn vô thời hạn, đồng thời cũng không muốn để Iran tiếp tục trì hoãn tiến trình đàm phán. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump tỏ ra thận trọng với việc gia hạn lệnh ngừng bắn sau thời hạn vào hôm 22/4.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Ông Trump muốn sớm đạt được thỏa thuận và kỳ vọng sức ép từ thời hạn sẽ buộc Iran quay lại bàn đàm phán trước khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực. Tuy nhiên, các cố vấn cấp cao của Mỹ cho rằng nội bộ lãnh đạo Iran đang tồn tại bất đồng khiến nước này chưa thể thống nhất lập trường để trao quyền cho các nhà đàm phán hoàn tất thỏa thuận.

Việc Tổng thống Trump quyết định cho Tehran thêm thời gian để đưa ra “đề xuất thống nhất” phản ánh mong muốn giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao, đồng thời thể hiện sự dè dặt trong việc nối lại các biện pháp quân sự.

Trong khi đó, ông Trump tin rằng việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz sẽ tiếp tục gây sức ép lên Iran trong quá trình đàm phán. Tuy nhiên, các trợ lý cũng thừa nhận rằng nếu việc phong tỏa kéo dài, kinh tế toàn cầu sẽ chịu tác động tiêu cực lớn hơn.