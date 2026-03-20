Iran tuyên bố bắn trúng F-35, Mỹ xác nhận máy bay phải hạ cánh khẩn cấp

Theo CNN, chiếc máy bay bị hư hại nhưng vẫn có thể hạ cánh khẩn cấp xuống một căn cứ không quân của Mỹ trong khu vực. IRGC cho biết “số phận của máy bay vẫn chưa xác định rõ và đang được điều tra”, đồng thời nhận định khả năng máy bay bị rơi là “rất cao”. Lực lượng này cũng tuyên bố đã đánh chặn hơn 125 máy bay không người lái tầm xa của Mỹ và Israel trong thời gian giao tranh.

Iran công bố video về khoảnh khắc máy bay F-35 bị tấn công. Nguồn: Telegram

Các hình ảnh nhiệt do IRGC công bố cho thấy một mục tiêu trên không, được cho là trùng khớp với một tiêm kích F-35, bị một vật thể bay tiếp cận và đánh trúng trước khi đoạn ghi hình kết thúc.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ xác nhận có sự cố liên quan đến một máy bay chiến đấu khi đang “thực hiện nhiệm vụ trên không phận Iran”. Theo người phát ngôn của bộ này, Đại úy Tim Hawkins, máy bay đã hạ cánh an toàn và phi công trong tình trạng ổn định. CENTCOM chưa xác nhận nguyên nhân cụ thể, trong đó không loại trừ khả năng máy bay bị trúng hỏa lực từ mặt đất.

Tuy nhiên, theo hai nguồn tin thạo tin, chiếc máy bay có thể đã bị trúng đạn từ hệ thống phòng không của Iran.

Một số phân tích cho rằng loại vũ khí mà Iran sử dụng có thể là tên lửa 358 (còn gọi là SA-67), một hệ thống đất đối không do Iran phát triển, được cho là kết hợp đặc tính của tên lửa phòng không và thiết bị bay không người lái, với khả năng bay lượn và chờ mục tiêu trong thời gian dài trước khi tấn công.

Nếu được xác nhận, đây có thể là một trong những trường hợp hiếm hoi tiêm kích F-35 – dòng máy bay có giá khoảng 100 triệu USD/chiếc và được Mỹ cùng Israel sử dụng trong các chiến dịch tại khu vực – bị đánh trúng trong thực chiến.