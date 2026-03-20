Nhà trắng: Chiến dịch Epic Fury thành công vang dội, phá hơn 7.000 mục tiêu Iran

Thứ Sáu, 06:22, 20/03/2026
VOV.VN - Nhà Trắng hôm 19/3 cho biết, dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chiến dịch Epic Fury được giới chức Washington đánh giá đã đạt được một số kết quả đáng kể sau khoảng ba tuần triển khai.

Theo thông tin từ phía Mỹ, chiến dịch đã tập trung vào các mục tiêu quân sự của Iran, trong đó có năng lực không quân, hải quân, cũng như các cơ sở liên quan đến tên lửa đạn đạo và sản xuất vũ khí. Hơn 7.000 mục tiêu được cho là đã bị tấn công, trong khi khả năng hỗ trợ và trang bị cho các lực lượng đồng minh trong khu vực của Iran cũng bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định.

nha trang chien dich epic fury thanh cong vang doi, pha hon 7.000 muc tieu iran hinh anh 1
Cuộc tấn công của Mỹ và Israel khiến Lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei của Iran thiệt mạng. Ảnh: AP

Trong bối cảnh đó, tranh luận trong dư luận Mỹ vẫn tiếp diễn, với các quan điểm khác nhau về hiệu quả và tác động của chiến dịch. Một số cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ cao đối với chiến dịch trong nhóm cử tri Đảng Cộng hòa, đặc biệt là những người ủng hộ ông Trump.

Cụ thể, khảo sát của Vandenberg Coalition/TargetPoint cho thấy 94% cử tri ủng hộ phong trào MAGA và 84% cử tri Cộng hòa nói chung cũng bày tỏ sự ủng hộ. Các khảo sát khác từ NBC News, CNN, The Economist/YouGov và YouGov cũng ghi nhận tỷ lệ ủng hộ cao trong nhóm này, dao động từ khoảng 77% đến 90%.

Ở quy mô toàn quốc, mức độ ủng hộ có sự khác biệt. Theo Washington Post, đa số người Mỹ ủng hộ các hành động của Mỹ liên quan đến Iran, trong khi Rasmussen Reports cho biết 61% người được hỏi đánh giá chiến dịch đạt hiệu quả cho đến nay. Khảo sát của Fox News cũng cho thấy hơn 60% người Mỹ coi Iran là một thách thức đáng kể đối với an ninh quốc gia.

Giới quan sát nhận định chiến dịch phản ánh cách tiếp cận cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump trong vấn đề Iran, đồng thời cho thấy sự chia rẽ nhất định trong dư luận Mỹ về chiến lược và hệ quả lâu dài của các hành động quân sự tại khu vực.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Mỹ tung “mắt thần Hawkeye” áp sát Trung Đông, đối phó UAV và tên lửa Iran

VOV.VN - Mỹ đang tăng cường năng lực giám sát trên không tại Trung Đông trong khuôn khổ Chiến dịch Epic Fury, với việc điều động thêm máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye tới gần khu vực xung đột. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chiến sự với Iran ngày càng leo thang.

Mỹ hối thúc Trung Quốc can thiệp giúp mở cửa eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu phần lớn dầu qua eo biển Hormuz - cần tham gia bảo vệ tuyến hàng hải này, đồng thời để ngỏ khả năng trì hoãn chuyến thăm Bắc Kinh dự kiến vào cuối tháng.

Ông Trump hoài nghi về lãnh đạo mới của Iran, nói chưa sẵn sàng đạt thỏa thuận

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/3 cho biết ông chưa sẵn sàng đạt được một thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến hiện nay, đồng thời từ chối tiết lộ những điều khoản cụ thể mà Washington có thể chấp nhận.

Iran khóa “van dầu” Hormuz: Đòn phản công làm đảo lộn tính toán của Mỹ

VOV.VN - Trong gần hai tuần qua, Mỹ và Israel đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Ban đầu, Washington cho đây là một chiến dịch có thể nhanh chóng làm thay đổi cán cân chiến lược và đẩy Tehran vào thế bất lợi. Tuy nhiên, diễn biến thực tế cho thấy tình hình phức tạp hơn nhiều so với những dự tính của nước

Hồ sơ