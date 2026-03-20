Nhà trắng: Chiến dịch Epic Fury thành công vang dội, phá hơn 7.000 mục tiêu Iran

Theo thông tin từ phía Mỹ, chiến dịch đã tập trung vào các mục tiêu quân sự của Iran, trong đó có năng lực không quân, hải quân, cũng như các cơ sở liên quan đến tên lửa đạn đạo và sản xuất vũ khí. Hơn 7.000 mục tiêu được cho là đã bị tấn công, trong khi khả năng hỗ trợ và trang bị cho các lực lượng đồng minh trong khu vực của Iran cũng bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định.

Cuộc tấn công của Mỹ và Israel khiến Lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei của Iran thiệt mạng. Ảnh: AP

Trong bối cảnh đó, tranh luận trong dư luận Mỹ vẫn tiếp diễn, với các quan điểm khác nhau về hiệu quả và tác động của chiến dịch. Một số cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ cao đối với chiến dịch trong nhóm cử tri Đảng Cộng hòa, đặc biệt là những người ủng hộ ông Trump.

Cụ thể, khảo sát của Vandenberg Coalition/TargetPoint cho thấy 94% cử tri ủng hộ phong trào MAGA và 84% cử tri Cộng hòa nói chung cũng bày tỏ sự ủng hộ. Các khảo sát khác từ NBC News, CNN, The Economist/YouGov và YouGov cũng ghi nhận tỷ lệ ủng hộ cao trong nhóm này, dao động từ khoảng 77% đến 90%.

Ở quy mô toàn quốc, mức độ ủng hộ có sự khác biệt. Theo Washington Post, đa số người Mỹ ủng hộ các hành động của Mỹ liên quan đến Iran, trong khi Rasmussen Reports cho biết 61% người được hỏi đánh giá chiến dịch đạt hiệu quả cho đến nay. Khảo sát của Fox News cũng cho thấy hơn 60% người Mỹ coi Iran là một thách thức đáng kể đối với an ninh quốc gia.

Giới quan sát nhận định chiến dịch phản ánh cách tiếp cận cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump trong vấn đề Iran, đồng thời cho thấy sự chia rẽ nhất định trong dư luận Mỹ về chiến lược và hệ quả lâu dài của các hành động quân sự tại khu vực.