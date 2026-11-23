Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi đưa ra tuyên bố trên hôm 21/11. Ông Kazem Gharibabadi khẳng định Tehran sẽ làm mọi cách để chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Iran không chấp nhận chuyển kho dự trữ uranium đã làm giàu ra nước ngoài.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. Ảnh: PressTV

“Quan điểm kiên quyết của Bộ trưởng Ngoại giao là các vật liệu hạt nhân đã làm giàu sẽ không bao giờ được phép rời khỏi lãnh thổ Iran, trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, ông Gharibabadi tuyên bố.

Quan chức này cho biết các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ chưa chính thức bắt đầu. Nếu tiến trình đàm phán được nối lại, các vấn đề kỹ thuật có thể sẽ được đưa ra thảo luận.

Ông Gharibabadi cũng tiết lộ Iran đang duy trì liên lạc với các bên trung gian tại Qatar, đồng thời tổ chức các cuộc trao đổi trực tuyến và trực tiếp nhằm đánh giá khả năng thúc đẩy giải pháp ngoại giao. Theo ông, một phái đoàn Qatar đã đến Iran vào tối hôm trước để tiến hành thảo luận trước khi rời đi.

Trong khi đó, theo Jerusalem Post, Iran được cho là đang chuẩn bị điều một đoàn gồm hơn 14 tàu chở dầu tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ trong những ngày tới.

Dựa trên dữ liệu theo dõi vệ tinh và các thông tin từ truyền thông Iran, một số cơ quan truyền thông nhà nước nước này, được cho là có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã cảnh báo Tehran có thể tấn công các cơ sở năng lượng tại vùng Vịnh nếu lực lượng Mỹ can thiệp vào hoạt động của đoàn tàu.

Các tàu chở dầu nói trên được cho là đang tập kết gần đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chiến lược của Iran, nơi xử lý khoảng 85-90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này.

Hình ảnh vệ tinh và dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy các tàu đều có thủy thủ đoàn và treo cờ Iran. Theo các nguồn tin, Tehran dự kiến đưa đoàn tàu di chuyển về phía Vịnh Oman trong những ngày tới.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông muốn đạt được một thỏa thuận lâu dài với Iran, sau khi Washington hoàn thành các mục tiêu trong chiến dịch nhằm vào quốc gia này, trong đó có mục tiêu thay đổi chế độ.

Trước đó, một máy bay chiến đấu của Mỹ được cho là đã bị hư hại do một vụ nổ xuất phát từ phía Iran, buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Thông tin này thu hút sự chú ý trong bối cảnh Đại sứ Israel tuyên bố quân đội Mỹ sẽ không rút khỏi khu vực cho đến khi Iran bị đánh bại.