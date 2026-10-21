Iran tuyên bố nâng cấp hệ thống phòng không với công nghệ mới

Trong tuyên bố được hãng thông tấn ISNA trích dẫn ngày 21/10, tân Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mehrdad Akhlaghi khẳng định ông đang tập trung vào việc đáp ứng các yêu cầu của lực lượng hàng không vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cũng như hệ thống phòng không của quân đội chính quy.

Tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC ở Tehran, Iran, ngày 12/11/2025. Ảnh: WANA/Reuters

Ông Akhlaghi nhấn mạnh với người Iran, đối phó các mối đe dọa lặp đi lặp lại nhắm vào đất nước, không phải là cuộc tranh đua về ngôn từ, mà là việc chuyển hóa các mối đe dọa thành sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng năng lực phòng thủ hiệu quả hơn. Theo đó, Iran đang tập trung vào các mục tiêu này với những “công nghệ mới”. Tuy nhiên, giải pháp công nghệ cụ thể là gì, không được đề cập.

Trước khi được bổ nhiệm và chính thức trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Iran hôm 18/10 vừa qua, ông Akhlaghi từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành quốc phòng Iran như người đứng đầu Tổ chức Công nghiệp Hàng không vũ trụ Iran và Tập đoàn Công nghiệp Shahid Bagheri (SBIG), tổ chức có liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran.