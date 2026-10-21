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Iraq đóng một cửa khẩu biên giới với Iran

Thứ Tư, 17:01, 21/10/2026
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VOV.VN - Giới chức an ninh Iraq vừa quyết định tạm thời đóng một cửa khẩu biên giới trên bộ trọng yếu nối giữa nước này và quốc gia láng giềng Iran vì lí do an ninh.

 

Thông tin được một số quan chức Iraq xác nhận với truyền thông khu vực sáng 21/10. Cửa khẩu biên giới bị đóng là Sheeb, một trong những cửa khẩu trên bộ nhộn nhịp nhất giữa Iraq và Iran. Theo quyết định, toàn bộ hoạt động lưu thông của người, hàng hóa và phương tiện, bị đình lại cho đến khi có thông báo mới. Lý do đưa ra là để kiểm tra an ninh và ngăn hàng lậu trung chuyển qua biên giới.

Một quan chức an ninh Iraq khẳng định các biện pháp an ninh hiện nay tại cửa khẩu Sheeb là yếu và chưa tương xứng.

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Iraq đóng một cửa biên giới với Iran. Ảnh: Reuters

Trước đó, hồi tháng 9, giới chức Iraq cũng quyết định đóng cửa cửa khẩu Shalamcheh với Iran trong ít ngày. Động thái được đưa ra sau cuộc tấn công UAV từ Iraq nhắm vào hệ thống đường ống dẫn dầu chiến lược Đông - Tây tại Saudi Arabia hôm 10/9, khiến hệ thống này bị hư hại và phải dừng hoạt động nhiều tuần.

Giới chức Iran chưa đưa ra bình luận về động thái đóng cửa cửa khẩu biên giới mới nhất của phía Iraq. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, nhiều khả Tehran sẽ tác động tới Baghdad để sớm dỡ bỏ biện pháp hạn chế này.

Bá Thi/VOV-Cairo
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