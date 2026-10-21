Tổng thống Iran: Mỹ phải ngừng đe dọa trước khi đàm phán

Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh rằng tất cả các vấn đề trong khu vực đều bắt nguồn từ những động thái của Mỹ. Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, Thống tướng Asim Munir tại Tehran, ông Pezeshkian đổ lỗi cho Mỹ về cuộc xung đột đang diễn ra.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại buổi tiếp Tổng tư lệnh Quân đội Pakistan, Thống tướng Asim Munir ngày 20/10 (Ảnh: IRNA)

“Tất cả các vấn đề khu vực, từ căng thẳng leo thang đến gián đoạn ở eo biển Hormuz, đều bắt nguồn từ sự gây hấn của Mỹ”, Tổng thống Pezeshkian nói. “Người Mỹ phải giải thích tại sao họ lại bắt đầu cuộc chiến và khiến mình cũng như cả thế giới bị cuốn vào đó”, ông nói thêm.

“Trước bất kỳ cuộc đàm phán nào, trước tiên họ phải chấm dứt áp lực và các mối đe dọa và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt”.

Tại cuộc gặp này, Tổng thống Iran Pezeshkian đã điểm lại lịch sử hành vi thiếu thiện chí và vi phạm hiệp ước của người Mỹ - dẫn chứng việc chính quyền Tổng thống Donald Trump tấn công Iran trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra, cũng như việc sát hại Lãnh tụ tối cao, quan chức nhà nước, các nhà khoa học và thường dân vô tội mà không có bất kỳ lý do pháp lý nào.

Ông Pezeshkian cũng chỉ ra rằng các cáo buộc của Mỹ chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo là hoàn toàn vô căn cứ. “Chúng tôi đã chứng minh thiện chí của mình - cả về đàm phán và thanh tra liên quan đến hồ sơ hạt nhân của chúng tôi - hoàn toàn tuân thủ luật pháp và các quy định quốc tế”, Tổng thống Iran nói trong cuộc gặp.