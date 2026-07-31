Iran tuyên bố phá hủy thêm 6 máy bay Mỹ

Tehran khẳng định đã phá huỷ 6 máy bay Mỹ trong lần tập kích loạt căn cứ và cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ ở 3 nước Bahrain, Kuwait và Jordan. Trong đó, đòn tập kích vào căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain, sử dụng các máy bay không người lái cảm tử góc nhìn thứ nhất. IRGC khẳng định các vũ khí đã đánh trúng các máy phát điện, hệ thống định vị hàng hải, các tòa nhà vận hành và hỗ trợ bên trong căn cứ.

Một máy bay của Không quân Mỹ bị phá hủy (Ảnh: AFP).

Với chiến trường Kuwait, mục tiêu đánh phá là căn cứ không quân Ali Al Salem mà quân đội Mỹ đang vận hành. IRGC tuyên bố cuộc tấn công đã phá các hủy nhà chứa máy bay không người lái, bồn nhiên liệu dùng cho trực thăng và máy bay chiến đấu. Thiệt hại gây ra với căn cứ Ali Al Salem được IRGC nhấn mạnh là rất nặng nề.

Với cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ ở Jordan, IRGC không công bố thông tin một cách chi tiết, nhưng cho biết đã sử dụng tên lửa đạn đạo thế hệ mới và đòn tập kích cũng gây thiệt hại nghiêm trọng cho kẻ thù.

Tính chung trong ngày 30/7, IRGC tuyên bố đã phá hủy tổng cộng 6 máy bay chiến đấu của Mỹ, trong đó có 3 chiếc F-35 tàng hình hiện đại. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM), đã bác bỏ thông tin này. Thông báo tối qua của CENTCOM khẳng định không có bất kỳ máy bay nào của Mỹ tại khu vực, bị phá hủy hay hư hại trong các cuộc tấn công của Iran.