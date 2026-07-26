Iran tuyên bố phá hủy 11 máy bay Mỹ trong 15 ngày xung đột

Cụ thể, người phát ngôn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Hossein Mohebbi cho biết trong thời gian xung đột từ ngày 8-22/7, các cuộc tấn công của IRGC đã phá hủy tổng cộng 11 máy bay chiến đấu và trực thăng quân sự của quân đội Mỹ. Toàn bộ các chiến đấu cơ bị tập kích khi đang neo đậu trên mặt đất, bên trong các căn cứ của Mỹ tại khu vực.

Ảnh minh hoạ: Reuters

Ngoài ra, hỏa lực của Iran còn phá hủy 17 máy bay không người lái trinh sát và tác chiến, một máy bay tuần tra hải quân P-8, một máy bay vận tải quân sự C-17 và 8 máy bay tiếp dầu trên không của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, danh sách các căn cứ bị tập kích và mất số máy bay trên, không được đề cập.

Quân đội Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Về tình hình thực địa, truyền thông khu vực đêm qua xác nhận trong 24h qua, cả Mỹ và Iran không tiến bất kỳ cuộc tấn công, hay hoạt động quân sự đáng chú ý nào nhằm vào nhau, lần đầu tiên kể từ đầu đợt giao tranh ác liệt bùng phát hôm 11/7 và kéo dài liên tục trong 13 ngày liên tiếp. Một số đánh giá cho rằng đây có thể là kết quả của nỗ lực trung gian mà Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tiến hành thời gian qua.

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đến thăm Iran hôm 24/7, chỉ ít ngày sau khi tiến hành chuyến công du tới Mỹ và có cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump tại Washington. Các nguồn tin khu vực khẳng định ông Ali al-Zaidi đã chuyển đến Iran đề xuất ngừng bắn mới của Mỹ. Tuy nhiên, nội dung chi tiết của đề xuất chưa được tiết lộ.