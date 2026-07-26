English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran tuyên bố phá hủy 11 máy bay Mỹ trong 15 ngày xung đột

Chủ Nhật, 05:25, 26/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tối 25/7 tuyên bố lực lượng này đã phá hủy tổng cộng 11 máy bay chiến đấu và trực thăng quân sự của Mỹ trong 15 ngày xung đột vừa qua.

Cụ thể, người phát ngôn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Hossein Mohebbi cho biết trong thời gian xung đột từ ngày 8-22/7, các cuộc tấn công của IRGC đã phá hủy tổng cộng 11 máy bay chiến đấu và trực thăng quân sự của quân đội Mỹ. Toàn bộ các chiến đấu cơ bị tập kích khi đang neo đậu trên mặt đất, bên trong các căn cứ của Mỹ tại khu vực. 

iran tuyen bo pha huy 11 may bay my trong 15 ngay xung dot hinh anh 1
Ảnh minh hoạ: Reuters

Ngoài ra, hỏa lực của Iran còn phá hủy 17 máy bay không người lái trinh sát và tác chiến, một máy bay tuần tra hải quân P-8, một máy bay vận tải quân sự C-17 và 8 máy bay tiếp dầu trên không của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, danh sách các căn cứ bị tập kích và mất số máy bay trên, không được đề cập.    

Quân đội Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. 

Về tình hình thực địa, truyền thông khu vực đêm qua xác nhận trong 24h qua, cả Mỹ và Iran không tiến bất kỳ cuộc tấn công, hay hoạt động quân sự đáng chú ý nào nhằm vào nhau, lần đầu tiên kể từ đầu đợt giao tranh ác liệt bùng phát hôm 11/7 và kéo dài liên tục trong 13 ngày liên tiếp. Một số đánh giá cho rằng đây có thể là kết quả của nỗ lực trung gian mà Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tiến hành thời gian qua. 

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đến thăm Iran hôm 24/7, chỉ ít ngày sau khi tiến hành chuyến công du tới Mỹ và có cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump tại Washington. Các nguồn tin khu vực khẳng định ông Ali al-Zaidi đã chuyển đến Iran đề xuất ngừng bắn mới của Mỹ. Tuy nhiên, nội dung chi tiết của đề xuất chưa được tiết lộ.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump: Mỹ đã đánh Iran "rất mạnh", cuộc chiến đang diễn ra theo tính toán
Ông Trump: Mỹ đã đánh Iran "rất mạnh", cuộc chiến đang diễn ra theo tính toán

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng hôm 24/7, Tổng thống Donald Trump cho biết, cuộc chiến ở Iran đang diễn ra theo tính toán của Mỹ.

Ông Trump: Mỹ đã đánh Iran "rất mạnh", cuộc chiến đang diễn ra theo tính toán

Ông Trump: Mỹ đã đánh Iran "rất mạnh", cuộc chiến đang diễn ra theo tính toán

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng hôm 24/7, Tổng thống Donald Trump cho biết, cuộc chiến ở Iran đang diễn ra theo tính toán của Mỹ.

Chiến sự Mỹ - Iran tạm lắng, Saudi Arabia mở chiến dịch tấn công Houthi
Chiến sự Mỹ - Iran tạm lắng, Saudi Arabia mở chiến dịch tấn công Houthi

VOV.VN - Cục diện xung đột tại Trung Đông đang có diễn biến mới. Sau 13 đêm liên tiếp không kích Iran, quân đội Mỹ lần đầu tạm dừng các cuộc tấn công. Trong khi đó, căng thẳng tại biển Đỏ leo thang khi liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu mở chiến dịch không kích lực lượng Houthi ở Yemen.

Chiến sự Mỹ - Iran tạm lắng, Saudi Arabia mở chiến dịch tấn công Houthi

Chiến sự Mỹ - Iran tạm lắng, Saudi Arabia mở chiến dịch tấn công Houthi

VOV.VN - Cục diện xung đột tại Trung Đông đang có diễn biến mới. Sau 13 đêm liên tiếp không kích Iran, quân đội Mỹ lần đầu tạm dừng các cuộc tấn công. Trong khi đó, căng thẳng tại biển Đỏ leo thang khi liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu mở chiến dịch không kích lực lượng Houthi ở Yemen.

Pakistan, Iran tìm cách nối lại đàm phán với Mỹ với hỗ trợ từ Trung Quốc
Pakistan, Iran tìm cách nối lại đàm phán với Mỹ với hỗ trợ từ Trung Quốc

VOV.VN - Ba nguồn tin Pakistan cho biết, Pakistan đang thăm dò khả năng nối lại các cuộc đàm phán Mỹ - Iran bị đình trệ về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 5 tháng, sau một nỗ lực do Trung Quốc khởi xướng.

Pakistan, Iran tìm cách nối lại đàm phán với Mỹ với hỗ trợ từ Trung Quốc

Pakistan, Iran tìm cách nối lại đàm phán với Mỹ với hỗ trợ từ Trung Quốc

VOV.VN - Ba nguồn tin Pakistan cho biết, Pakistan đang thăm dò khả năng nối lại các cuộc đàm phán Mỹ - Iran bị đình trệ về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 5 tháng, sau một nỗ lực do Trung Quốc khởi xướng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ