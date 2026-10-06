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Mỹ hồi sinh pháo 127 mm trên tàu USS Donald Cook, tăng hỏa lực đối phó Iran

Thứ Ba, 10:29, 06/10/2026
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VOV.VN - Hải quân Mỹ đã khôi phục hoạt động của pháo 127 mm trên tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Donald Cook sau khi một sự cố kỹ thuật kéo dài khiến hệ thống này phải ngừng hoạt động trong hai năm.

Nỗ lực sửa chữa của Hải quân Mỹ đã đưa pháo Mk 45 của tàu USS Donald Cook trở lại trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bổ sung năng lực yểm trợ hỏa lực cho tàu trong quá trình triển khai liên quan đến các hoạt động của Mỹ ở khu vực Iran.

my hoi sinh phao 127 mm tren tau uss donald cook, tang hoa luc doi pho iran hinh anh 1
Tàu khu trục Mỹ. Ảnh: Interesting Engineering

Trung tâm Bảo trì Khu vực Trung-Đại Tây Dương (MARMC) của Mỹ công bố thông tin về việc khắc phục sự cố ngày 1/10. Các kỹ thuật viên Hải quân Mỹ xác định nguyên nhân nằm ở một bo mạch giao diện điều khiển hỏa lực bị lỗi, khiến tín hiệu điện một chiều không thể truyền tới hệ thống pháo.

Sau khi sửa chữa, thủy thủ đoàn tiến hành bắn đạn thật để kiểm tra hệ thống. Hải quân Mỹ đánh giá kết quả đạt yêu cầu.

Pháo 127 mm ngừng hoạt động suốt hai năm

USS Donald Cook được trang bị pháo Mk 45 Mod 2 cỡ nòng 127 mm, với nòng dài 54 lần đường kính. Hệ thống này có khả năng tấn công mục tiêu trên mặt nước và trên đất liền.

Khi sử dụng đạn thông thường, pháo có tầm bắn khoảng 13 hải lý (24 km) và tốc độ bắn từ 16-20 phát/phút.

Việc pháo chính gặp sự cố không khiến USS Donald Cook mất khả năng tác chiến. Tàu vẫn được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41, có khả năng phóng tên lửa Standard, tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa chống ngầm, cùng hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần Phalanx và ngư lôi. Tuy nhiên, sự cố khiến tàu mất một trong những phương tiện hỏa lực có tốc độ bắn cao trong suốt hai năm.

Các nỗ lực sửa chữa trước đó tập trung vào những linh kiện được xác định trong tài liệu kỹ thuật tiêu chuẩn nhưng không khắc phục được sự cố. Vì vậy, nhóm kỹ thuật viên mới phải tìm hướng tiếp cận khác với quy trình chẩn đoán thông thường.

Brian Hall và Adam Harlan, kỹ thuật viên thuộc Nhánh Điều khiển Hỏa lực/Pháo trên Tàu mặt nước của MARMC, đã vô hiệu hóa mạch bù trừ bên trong Bộ điều khiển servo điện tử của pháo. Khi thao tác này hoàn thành, khẩu pháo lập tức trở lại trạng thái điều khiển được. Các kỹ thuật viên từ đó lần theo đường truyền tín hiệu điện bị gián đoạn và xác định bo mạch gặp lỗi.

Khôi phục thêm một năng lực tác chiến

Việc đưa các chuyên gia kỹ thuật đến USS Donald Cook cũng là một nhiệm vụ hậu cần phức tạp. Brian Hall và Adam Harlan di chuyển từ Norfolk qua châu Âu và Djibouti, sau đó bay khoảng 7 giờ trên máy bay vận tải cánh nghiêng CMV-22B Osprey để tiếp cận một tàu sân bay trong khu vực.

Chiếc Osprey phải tiếp nhiên liệu trên không ba lần trong hành trình. Sau đó, một trực thăng MH-60R Seahawk đưa hai kỹ thuật viên đến USS Donald Cook.

Công tác sửa chữa được thực hiện ngay cả khi tàu đang hành trình. Các kỹ thuật viên phải điều chỉnh lịch làm việc theo hoạt động của tàu khu trục và điều kiện thời tiết. Trong một số thời điểm, thời tiết xấu hạn chế khả năng tiếp cận các thiết bị bên ngoài tàu do nước biển có thể ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử. Sau khi xác định chính xác bo mạch bị lỗi, linh kiện thay thế cần được đưa đến USS Donald Cook, khi con tàu đang hoạt động tại Ấn Độ Dương.

Nhân viên của MARMC tại Norfolk nhanh chóng gửi linh kiện bằng đường vận chuyển thương mại tới Singapore. Bộ phận hậu cần của USS Donald Cook sau đó tiếp nhận và tổ chức vận chuyển qua căn cứ Diego Garcia. Bo mạch được đưa tới con tàu chỉ sau 12 ngày.

Sau khi lắp đặt bo mạch mới và khắc phục các lỗi điện liên quan, thủy thủ đoàn USS Donald Cook tiến hành bắn đạn thật để kiểm tra kết quả sửa chữa. Đây là hoạt động kiểm tra sau bảo dưỡng, không phải một đợt tấn công mục tiêu đối phương.

Pháo Mk 45 không thay thế các hệ thống tên lửa tấn công và phòng không trên tàu khu trục, nhưng giúp USS Donald Cook có thêm lựa chọn tác chiến và năng lực yểm trợ hỏa lực bằng pháo. Khả năng này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tàu được triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến Iran. Với nhiệm vụ này các tàu chiến mặt nước cần phải duy trì nhiều năng lực tấn công, phòng thủ và yểm trợ hỏa lực.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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